«Это самая универсальная модель шляпы, её можно носить в городе и на пляже». Выбираем женский головной убор на лето

Бывали времена, когда выйти в свет с непокрытой головой считалось моветоном. Шляпа всегда была символом привилегированного сословия. Сменялись эпохи и традиции, но и в XXI веке этот аксессуар остается в почете. Польстить духу аристократии предлагают современные модистки.

Валентина Плыткевич, дизайнер шляп:

Эта модель шляпы называется федора. Я считаю, это самая универсальная модель шляпы, ее можно носить в городе и на пляже, она ни к чему не обязывает. Тем более, этот цвет подходит и под холодные, и под теплые оттенки.

Вот еще из городских вариантов есть такой – это канотье. Оно тоже в принципе ни к чему не обязывает.

Женственность и элегантность транслирует шляпа с широкими полями. Причем с ровными краями уместна лишь на городских улицах, для курортных променадов прихватите рваного кроя. Этот аксессуар подчеркнет статность и высокий рост, а вот дюймовочкам не придаст шарма.

Валентина Плыткевич:

Для миниатюрных девушек подходят миниатюрные шляпки. Вот например, вам будет хорошо вот что-то такое. Девушкам с продолговатым лицом хорошо натягивать шляпу немножко на лоб, а с маленьким лицом, наоборот, можно носить шляпу на затылке.

Идеальный головной убор – тот, что выражает вашу индивидуальность. И, если соломенная шляпа не ваш вариант, примеряйте панаму.

Ольга Доменецкая, дизайнер панам:

Писк в аксессуарах – это панама. Панама может добавить какую-то нотку игривости, если ее сочетать, например, с брючным однотонным костюмом, при этом панама будет очень яркой, цветочной.

С панамой можно немного похулиганить, сочетая ее с неформальным денимом.

Панама подружится и с коктейльным сарафаном – получим кокетливый девчачий наряд для свиданий.

Ольга Доменецкая:

Цветовые решения настолько разнообразны, что они ограничиваются только с нашей с вами фантазией. Панамы могут быть с узкими и с широкополыми полями. По посадке панамы могут быть глубокие и не очень, с усеченным конусом или же панамы-котелки. Если у девушки узкое лицо, то ей следует выбирать панаму с широкими полями. Или, наоборот, если круглолицая девушка, то стоит выбрать с узкими полями панаму.

Хлопок – самый удачный материал для головного убора. А вот панама из плащевки может составить конкуренцию зонту.

Не стоит списывать со счетов и бейсболки. В этом сезоне они облечены в стиль глэм.

Анна Васильева, стилист:

Они сегодня украшены камнями, декорированы жемчугом, какой-то вышивкой, поэтому это придает такой более гламурный, праздничный образ.