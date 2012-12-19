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В США сегодня назовут имя победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная-2012»

19 декабря 2012 07:22
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Новости США. Обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» станет известна уже сегодня, 19 декабря. В борьбу за бриллиантовую и жемчужную короны (победительница этого конкурса получает две короны!) – общей стоимостью 270 тысяч долларов, а также грант в размере 45 тысяч долларов на обучение в Нью-йоркской школе кино и ТВ вступили 89 красавиц.

Из представительниц постсоветских государств в конкурсе принимают участие украинка Анастасия Чернова, Тамар Шедания из Грузии и россиянка Елизавета Голованова.

Накануне в Лас-Вегасе состоялся один из самых ярких и запоминающихся этапов конкурса красоты «Мисс Вселенная»: дефиле участниц в национальных костюмах. Красавицы представили уникальные наряды, максимально характеризующие их родную страну.

Украинка Анастасия Чернова, например, привезла на конкурс мужской национальный костюм. Он состоит из стилизованной вышиванки, шароваров, красного жупана и шапки-папахи, за поясом у девушки – бутафорская сабля.

Анастасия Чернова, представительница Украины:
Я чувствую себя сильной, волевой, уверенной девушкой. Этот костюм придает мне уверенности в себе.

А россиянка Елизавета Голованова представила национальный костюм от модельера Вячеслава Зайцева.

Менеджер Елизаветы Головановой:
Для конкурса национальных костюмов Лиза выбрала платье, подобное тому в котором она дефилировала на показе у Вячеслава Зайцева – он любезно согласился предоставить ей свой наряд. Это пышное платье в древнерусском стиле с узорами и рисунками, только фиолетовое, а не красное, как было во время показа.

 «Мисс Вселенная» – один из самых престижных международных конкурсов красоты. Он проводится с 1952 года. Участницы конкурса, как правило, отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц.

«Мисс Вселенная-2012» – американка Оливия Калпо

# Красота # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода

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