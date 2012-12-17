Мисс CTV.BY Елена Красий – поклонница красивых вещей и создатель уникальных дизайнов

Ни для кого не секрет, что Витебск необыкновенно богат на таланты. И сегодня мы решили в очередной раз доказать это, ведь уже вторая подряд «Мисс месяца» представляет именно этот замечательный город. Знакомьтесь, очаровательная Елена Красий!

Ноябрьская мисс, впрочем, как и все наши победительницы, – яркая и разносторонняя личность! Бальные танцы, спортивная гимнастика, айкидо, теннис, плавание… Казалось, что маленькая Лена непременно вырастет профессиональной спортсменкой! Но однажды родители записали девочку в художественную школу. Это и стало поворотным событием, после которого главное место в жизни Елены заняло творчество.

Елена Красий, «Мисс месяца CTV.BY»:

Я с детства, в лагере, всем постоянно разукрашивала ногти, это было еще не так актуально. Однажды, у нас в лагере был конкурс в Липках, какой отряд соберет больше жетончиков за какое-то дело, тот выиграет и получит приз. Мне сказали, раз ты умеешь разрисовывать ногти, давай. Я села у себя в маленькой комнатке, у нас собралась огромная очередь, на весь коридор, все стояли, даже повара – задержался ужин. И мы выиграли! Я за это получила 2 банана.

Но девушке захотелось творить своими руками нечто большее! И, уже повзрослев, Елена начала осваивать профессию дизайнера интерьера. В профессиональном портфолио нашей победительницы можно найти многочисленные эскизы проектов: модельное агентство, дом для музыканта и даже эксклюзивный ночной клуб. Елена уверена: когда-нибудь ее задумки обязательно воплотятся в жизнь. И все же главное, по мнению ноябрьской мисс, – это сохранить в себе человечность.

Елена Красий, «Мисс месяца CTV.BY»:

Может, конечно, с виду показаться, что я вся такая злая, как почему-то некоторым так кажется. На самом деле я очень добрая, положительная, хорошая, отзывчивая. Я люблю двигаться вперед, когда есть какие-то цели, заботы, проблемы. … Люблю все красивое, так как творчество это требует. Обувь – это моя слабость, я очень люблю большие шпильки.

Творческий склад характера отражается на всем, даже на выборе гардероба.

Елена Красий, «Мисс месяца CTV.BY»:

Мне никогда ничего не нравится. Постоянно хочется того, чего нет. Я в голове какой-то образ создаю и не могу этого найти. Конечно, ищу что-то приближенное, но с таким трудом.

Казалось бы, с таким-то складом характера идеального мужчину можно выбирать вечно. Но не в случае с нашей героиней! Своего принца Елена уже встретила, а летом 2012 года даже официально стала его принцессой! Правда, девушка признается – Павел вовсе не воплощение ее идеального образа. Но добавляет – и к счастью, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».