Прямой эфир

В Минске открывается финальный этап республиканского конкурса «Мельница моды-2015»

13 мая 2015 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске открывается финальный этап республиканского конкурса «Мельница моды-2015». Белорусские дизайнеры поделились новыми модными тенденциями. 

Фестиваль «Мельница моды» довольно-таки серьёзный фестиваль, который существует уже 24 года. А что «Мельница моды» значит сегодня?

Светлана Гнеденок, художественный руководитель фестиваля-конкурса «Мельница моды-2015»:
Это образовательный проект, на котором выходят новые  для Беларуси имена в мире дизайна. Всё, что мы делаем - новое, авторское, более креативное, ежели то, что продается. Наши цели и задачи: научить, показать, что делать, навести на современные направления моды…

Игорь Иванов, художник-постановщик фестиваля-конкурса «Мельница моды-2015», руководитель подиум-школы:
Моя задача и модели, которая демонстрирует коллекцию на фестивале-конкурсе, - показать, донести до зрителя идею автора-дизайнера. Сделать шоу более насыщенным, интересным, динамичным.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Сергей Драчев # Светлана Гнеденок # Игорь Иванов

Другие новости рубрики

Все новости
«Любите свое тело»: чудесное преображение обычных девушек в пин-ап моделей
08 мая 2015 10:41

«Любите свое тело»: чудесное преображение обычных девушек в пин-ап моделей

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница
06 мая 2015 12:53

Новая fashion-сенсация от Рианны – платье-яичница

Самые неожиданные и провокационные наряды Бала Института костюма-2015
05 мая 2015 14:17

Самые неожиданные и провокационные наряды Бала Института костюма-2015