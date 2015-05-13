В Минске открывается финальный этап республиканского конкурса «Мельница моды-2015». Белорусские дизайнеры поделились новыми модными тенденциями.

Фестиваль «Мельница моды» довольно-таки серьёзный фестиваль, который существует уже 24 года. А что «Мельница моды» значит сегодня?

Светлана Гнеденок, художественный руководитель фестиваля-конкурса «Мельница моды-2015»:

Это образовательный проект, на котором выходят новые для Беларуси имена в мире дизайна. Всё, что мы делаем - новое, авторское, более креативное, ежели то, что продается. Наши цели и задачи: научить, показать, что делать, навести на современные направления моды…

Игорь Иванов, художник-постановщик фестиваля-конкурса «Мельница моды-2015», руководитель подиум-школы:

Моя задача и модели, которая демонстрирует коллекцию на фестивале-конкурсе, - показать, донести до зрителя идею автора-дизайнера. Сделать шоу более насыщенным, интересным, динамичным.