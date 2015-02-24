В чем пойти в кино и в кафе? Лучшие образы для свиданий

Совсем немного времени осталось до весны. А это время любви и ярких преображений. В чем пойти в кино и в кафе? Образы для свиданий составим вместе.

Согреваемся за чашкой ароматного кофе и настраиваемся на прекрасное время года. Маленькое расклешенное платье с подчеркнутой талией - идеальный вариант для свидания. Нежная гамма - как первые цветы и глоток свежего воздуха. Весна - это пробуждение природы. Пастельные тона всегда актуальны весной.

Кремовую и нежную гамму можно заменить на белоснежный, глубокий синий или яркие тюльпановые цвета: жёлтый, коралловый или розовый - это модная палитра теплого сезона. Также цветочный принт - классика весеннего жанра.