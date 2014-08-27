Одежда для беременных: как правильно подчеркнуть округлившиеся формы и выглядеть неотразимо?

Прошло то время, когда женщина в «интересном положении» не знала, что одеть. Ещё десять лет назад одежда для беременных не отличалась разнообразием моделей или расцветок и походило больше на больничный балахон. Однако промышленность развивается.

Елена Широгорова, продавец-консультант:

Лучше, если одежда для беременных будет из натуральных тканей: лён и хлопок. Но в последнее время делают одежду из высококачественной синтетики - вискоза, полиэстер. Одежда должна быть максимально комфортной, не натирать нигде, не жать и свободно облегать тело.

Бесформенная одежда осталась в далёком прошлом. Цветная, яркая одежда подымет настроение вам и вашего будущего малыша. Вряд ли вы захотите тратить большую сумму на одежду, которую потом не оденете. Поэтому мы советуем кардиган, который можно носить и после беременности. Прекрасно подчеркнет вашу фигуру платье с завышенной талией и складочки в области живота. Брюки должны иметь мужскую посадку и специальную подкладку, которая не позволит им упасть. А майки и рубашки, конечно же, должны хорошо тянуться.

Женщина всегда должна чувствовать себя неотразимой, а в этом ей, как никогда, помогает стильная одежда.

Ольга Хацкевич:

Каждая женщина всегда хочет выглядеть модно, стильно, с достоинством. Беременность не должна быть помехой. Наоборот, беременность - это тот повод, когда нужно и можно сменить гардероб. В Минске много магазинов и мест, где можно приобрести комфортную и стильную одежду. Все зависит от ваших вкусов и ваших материальных возможностей. Поэтому, дорогие мамочки, не скрывайте ни в коем случае своих форм, подчеркивайте красивые округлившиеся формы. Не стоит носит какие-то балахонистые платья или непонятного размера комбинезоны. Будьте красивыми и стильными, чтобы вас любили ваши мужчины и все наслаждались вашей красотой.