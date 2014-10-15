Театральный дресс-код: как одеваться на тот или иной спектакль, чтобы выглядеть соответственно мероприятию

Закончились те печальные времена, когда залы театров в нашей стране стояли полупустыми. Сегодня, чтобы достать билетик на модный спектакль, нужно сильно постараться. Но вот о том, что в театре существует собственный дресс-код, мы помним, к сожалению, не всегда.

Эльвира Жвикова, модельер:

Если вы идете на премьеру, если вы идете на открытие сезона либо закрытие сезона, если ваши билеты в партере, то обязательное условие – наличие вечернего платья. Это не обязательно платье со шлейфом и, упаси Боже, платье с кринолином. Нет. Но это должно быть вечернее платье, изысканное, это могут быть авторские украшения, это, безусловно, могут быть драгоценности, ослепляющие своим блеском. Конечно же, стоит подумать о хороших тонких духах, об элегантной прическе.

Запомнить несложно: джинсам, шортам и одежде спортивного стиля в театре не место. Даже если эти вещи ваш любимый журнал называет последним писком сезона.

Эльвира Жвикова, модельер:

Даже на повседневные спектакли, которые, может быть, отгремели, прошли их премьеры, тем не менее даже на эти спектакли надо ходить соответственно. Это могут быть более повседневные юбки, костюмы, платья, это могут быть более скромные украшения. Я понимаю, что все мы после рабочего дня, очень часто нет возможности заехать домой переодеться. Тем не менее есть резоны взять обувь, особенно если это зимний период, то есть взять с собой более нарядные туфли. Может быть, подумать над тем, какие украшения вы наденете к такому базовому платью, имеющемуся в вашем гардеробе. И, поверьте, вы будете выглядеть соответственно.

Еще один нюанс. Если вы отправляетесь в театр по спутником, стоит заранее договориться об общем стиле в одежде, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Эльвира Жвикова, модельер:

Гармония в костюмах мужчины и женщины, которые представляют из себя пару. Не обязательно одевать смокинги, если это не церемония с красной дорожкой, если это не открытие какого-либо фестиваля. В общем-то, достаточно, чтобы мужчина был в элегантном темном костюме, со стильным сдержанным галстуком. Если же ваш спутник более креативная личность, что ж, тогда вы также вместе можете оговорить гардероб и быть одеты соответственно, в более повседневном стиле, но смягченном креативными дизайнерскими вещами. Для мужчины это может быть бархатный пиджак, это может быть шейный платок, набивная рубашка, но в легкие, конечно же, не яркие цвета, достаточно сдержанные. Может быть шелковая рубашка. А для женщины это также могут быть дизайнерские оригинальные решения. Но не стоит, может быть, слишком носить, одевать декольтированные платья, потому что это все-таки не клуб, это театр. Особенно если мы будем говорить о классических театрах.

И, наконец, некоторая свобода в форме одежды появляется, если вы отправляетесь на ультра-модную постановку современного театра.

Эльвира Жвикова, модельер:

Если же вы идете в молодежный театр, если вы идете на авангардные спектакли, все равно подумайте над своим гардеробом. Это не повод приходить на спектакли в джинсах. Мы и так проводим большую часть своей жизни в этом предмете гардероба. Ничего личного – сама обожаю. Тем не менее, идя в театр, можно придумать какую-либо более эффектную стильную альтернативу. Для барышень это могут быть трикотажные платья, эффектные клетчатые юбки. Для мужчин это могут быть просто более свободные брюки из хлопка либо костюмные брюки с вельветовыми пиджаками. Это тоже очень хорошая модная тема нынешнего сезона.