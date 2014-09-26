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На конкурсе красоты в Китае победила курица-брюнетка

26 сентября 2014 14:05
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Новости Китая. В китайском городе Ичан прошел необычный конкурс красоты. Участие в нем принимали не люди, а птицы, точнее - курицы!  

Победа досталась курице по кличке Мэй.

В погоне за титулом она обошла 7 своих соперниц. Хозяин Мэй в своей подопечной не сомневался с самого начала.

Ган Пэн, фермер:
Я не удивлен ее победе, потому что моя птица – абсолютная красавица. Соперницы просто не смогли составить серьезную конкуренцию для Мэй. Она всегда знала, как произвести впечатление и привлечь внимание судьи.

Победительницу конкурса красоты определяли по нескольким критериям. Среди них: густота оперения, пропорции туловища, походка и «особые таланты», рассказывает британское издание Metro.

Мэй покорила судей и зрителей «танцем» под традиционную китайскую музыку.

Старалась птичка не зря: после состязания «королеву красоты» продали с аукциона за $800. Деньги передали на благотворительность.

К слову, конкурсы красоты среди животных - не редкость. Например?

В далекой от Беларуси Калифорнии проходил конкурс красоты среди английских бульдогов. А у нас в синеокой выбирали самую красивую буренку! Смотрите видео!

# Человек и животные # Мода

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