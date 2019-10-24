Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы

Царство меха в ожидании сказочной зимы. Здесь происходят чудеса преображения. Хранитель ключа от волшебной шкатулки – холдинг «Марко». Благородные норковые пальто, тренчи из овчины, кожаные куртки с отделкой из длинноворсного меха лисы – стать неповторимой Снежной королевой будет просто. «Luxury fox» дарит полную свободу самовыражения.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Вы можете себе позволить и оверсайз, и длинное, и ультракороткое, и приталенное, и классическое.

Любимица кутюрье в этом сезоне – клетка, выполненная в лоскутной технике шитья пэчворк. Звериные мотивы – сигнал яркой индивидуальности – будут уместны в качестве акцента. Символичный белый цвет – несомненный фаворит.

Образ Белоснежки не испортит ни снег, ни дождь. Надежная и стильная защита от непогоды – накидка-дождевик.

Татьяна Ефремова:

Очень актуальны пальто типа тедди с такой определенной фактурой меха. Они могут быть различных цветов.

Могут быть комбинированные изделия, например, каракульча с кожей стеганной и также ткань, стеганная с овчиной.

Актуальны изделия из меха енота, лисы и волка, а также у нас есть изделия-трансформер.

Почетное место в гардеробе займут дубленки. Модницам на выбор фактурные материалы от классического велюра до эффекта мрамора.

Светлана Юзефович, начальник отдела подготовки производства УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Отделка кожевой ткани предполагает собой крашение и нанесение на кожевую ткань пленок, имитирующих различные эффекты. Эти крашения различных видов полуфабрикатов сочетаются между собой. В новом сезоне у нас крашение норки в цвет «ментол» и мехового велюра в цвет «ледяная пыль».

УПП «Витебский меховой комбинат» – эксперт в области меха. Здесь освоен полный производственный цикл работ с натуральным материалом и многоуровневый контроль качества. А значит, ничего не ускользнет от глаз профессионала.

Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

В своей истории Витебский меховый комбинат начал еще с прошлого века от кустарных мастерских. Благодаря произведенной реконструкции в конце 2018 года, наше предприятие вышло на новый виток развития. Передовые технологии, современное оборудование позволили значительно увеличить ассортимент качества выпускаемой продукции.