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Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы

24 октября 2019 08:15
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Царство меха в ожидании сказочной зимы. Здесь происходят чудеса преображения. Хранитель ключа от волшебной шкатулки – холдинг «Марко». Благородные норковые пальто, тренчи из овчины, кожаные куртки с отделкой из длинноворсного меха лисы – стать неповторимой Снежной королевой будет просто. «Luxury fox» дарит полную свободу самовыражения.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-1

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Вы можете себе позволить и оверсайз, и длинное, и ультракороткое, и приталенное, и классическое.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-4

Любимица кутюрье в этом сезоне – клетка, выполненная в лоскутной технике шитья пэчворк. Звериные мотивы – сигнал яркой индивидуальности – будут уместны в качестве акцента. Символичный белый цвет – несомненный фаворит.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-7

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-9

Образ Белоснежки не испортит ни снег, ни дождь. Надежная и стильная защита от непогоды – накидка-дождевик.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-12

Татьяна Ефремова:
Очень актуальны пальто типа тедди с такой определенной фактурой меха. Они могут быть различных цветов.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-15

Могут быть комбинированные изделия, например, каракульча с кожей стеганной и также ткань, стеганная с овчиной.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-18

Актуальны изделия из меха енота, лисы и волка, а также у нас есть изделия-трансформер.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-21

Почетное место в гардеробе займут дубленки. Модницам на выбор фактурные материалы от классического велюра до эффекта мрамора.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-24

Светлана Юзефович, начальник отдела подготовки производства УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Отделка кожевой ткани предполагает собой крашение и нанесение на кожевую ткань пленок, имитирующих различные эффекты. Эти крашения различных видов полуфабрикатов сочетаются между собой. В новом сезоне у нас крашение норки в цвет «ментол» и мехового велюра в цвет «ледяная пыль».

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-27

УПП «Витебский меховой комбинат» – эксперт в области меха. Здесь освоен полный производственный цикл работ с натуральным материалом и многоуровневый контроль качества. А значит, ничего не ускользнет от глаз профессионала.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-30

Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
В своей истории Витебский меховый комбинат начал еще с прошлого века от кустарных мастерских. Благодаря произведенной реконструкции в конце 2018 года, наше предприятие вышло на новый виток развития. Передовые технологии, современное оборудование позволили значительно увеличить ассортимент качества выпускаемой продукции.

Какую верхнюю меховую одежду выбрать этой зимой? Показываем модные женские образы-33

Порхайте этой зимой, как снежинки. И будьте в тренде вместе с «Марко».

*На правах рекламы.

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