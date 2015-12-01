«Каждая женщина красива по-своему»: история успешной сайз-плюс модели, которая не захотела голодать ради модных стандартов

Ярко-рыжую девочку с веснушками заметили ещё в возрасте 4 лет в одной из шведских парикмахерских. Будучи успешным ребёнком-моделью, спустя время она перешла в мир высокой моды. Позирование всегда было для Карлсон больше, чем просто работа. Сабина Карлсон: Работа моделью стала частью меня. Это почти то же самое, как если бы я была спортсменской. Футболисты, всю жизнь играющие в эту игру, живут и дышат ей. Я ассоциирую себя со своей работой таким же образом. Карьера девушки быстро шла в гору. Она начала принимать участие в показах таких именитых дизайнеров, как Жан-Поль Готье и Бетси Джонсон. Но работа модели начала становиться для Сабины источником постоянного стресса.

На обложках журналов для подростков она должна была выглядеть здоровой и оптимистичной девушкой. Но как это сделать, Карлсон не понимала: девушка была уверена, что строгие физические требования, предъявляемые к ней, как к подиумной модели опасны. Сабина Карлсон:

Когда я в первый раз хотела поехать работать в Милан, мне сказали, что я должна сбросить несколько килограммов. Когда я была подростком, мне никогда не говорили, что я должна похудеть. Мне это было очень сложно сделать. Но я хотела поехать работать в Милан. Я знала, что у меня всё получится. Я хотела доказать это. Хотя Сабина и похудела, она никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно. Борьба с естественными формами привела к эмоциональной перегрузке. Сабина Карлсон:

В конце концов, я стала постоянно бороться со своим телом. По своей природе я никогда не обладала модельными параметрами, поэтому, добиваясь этой цели, я боролась сама с собой. Я думала, что если я не смогу придерживаться требований, которые мне предъявляют модельные агентства, это будет конец моей карьеры. Сабина взяла перерыв. Уйдя из мира моды на полтора года, Карлсон всё же решила вернуться и дать модельному бизнесу ещё один шанс, но на своих условиях.

Сабина Карлсон:

Принятие моего тела изменило меня как личность. Если вы модель, и вы обладаете идеальными параметрами, которые вам навязали фэшн-индустрия и СМИ, это ещё не значит, что вы довольны своим телом. Даже когда я была совсем худой, я не надевала шорты, потому что думала, что у меня слишком широкие бёдра. Став моделью сайз-плюс, я начала любить своё тело гораздо больше, чем раньше. Я пришла в гармонию с самой собой. Не знаю, связано ли это с тем, что я также и повзрослела, но работа со многими женщинами разных возрастов, с разными фигурами и размерами помогла мне понять, что каждая женщина красива по-своему.

Работая моделью сайз-плюс на протяжении последних 5 лет, Карлсон заметила, что фэшн-индустрия начала меняться. Для моделей с разными фигурами и размерами открылись все двери. Такие модели, как она и Эшли Грэм, Кэндис Хаффин и Эмма Сандерс, никогда ещё не были так востребованы. Сабина Карлсон:

Когда я начала работать (2010 год), модели сайз-плюс работали обычно с клиентами, которые работали исключительно с моделями сайз-плюс. Сейчас всё сильно изменилось. Вы можете сниматься для обложек журналов, участвовать в показах и т. д. В прошлом году Карлсон вернулась к работе подиумной модели, участвует в фотосессиях. Сабина Карлсон:

Сегодня индустрия моды принимает моделей разных размеров. Но я надеюсь, что и дизайнеры начнут пользоваться услугами ещё большего количества моделей сайз-плюс, маленьких девушек, девушек-азиаток, афроамериканок и т.д. Всё, что нам нужно, чтобы каждый человек сделал шаг навстречу изменениям.