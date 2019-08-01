Сколько стоит одеть ребёнка в школу? Показываем модную коллекцию от «Калинки»

Юлия и Анастасия Забродские:

Стильно и очень комфортно в носке. Второй год мы именно здесь приобретаем. Очень стильная и модная вещь. Можно как и в школу носить, так и можно выйти куда-то прогуляться, например, с кожаной курткой.

Тамара Стульба:

И рубашка, и джемпер. Если комплект сделан с брюками, то будет очень даже замечательно. Елена Кобец:

Здесь всегда красивые вещи. Они очень удобные, практичные и по качеству значительно выше. Вот уже 20 лет компания «Калинка» идет в ногу со школьниками и занимает лидирующие позиции на рынке. Деловой гардероб каждый сезон получает новую жизнь. Только к этому сентябрю дизайнеры подготовили более 100 оригинальных моделей для девочек! Сдержанные сарафаны и блузы оживили жемчугом, плиссировкой и заглянули в сундук к бабушке.

Елена Гвоздович, начальник отдела разработки детского ассортимента ЗАО «Калинка»:

Эти модели пользуются спросом, идет имитация мережки и здесь как крючком вязаное, как кружево. Возвращаясь к тем годам, когда гувернантки были, что вот используется плетеное кружево и мы этот элемент активно используем в виде манжетов, воротников. Мы декорируем свои платья.

В классику дизайнеры добавляют нотки кэжуал и спорта. Такой микс по душе молодежи. Свободные свитшоты, рубашки с легким принтом и брюки на резинке добавят динамики будням. Все вещи легко комбинируются между собой и каждый день можно выглядеть по-новому. Елена Гвоздович:

Маленькая вышивка розовых цветочков на воротнике поддерживает цвет клетки. Модные вот эти элементы бельевого стиля и мы его скомбинировали специально с трикотажным гольфиком.

Ткани в «Калинке» не только отечественные, но и турецкие, и китайские. Все полотна проходят проверку на качество. Модели хорошо садятся на фигуру, не мнутся и не окрашиваются при стирке. Одним словом, комфортны в носке и уходе. Причем дизайнеры делают ставку на сочетание фактур. Елена Гвоздович:

Блузки, комбинированные с трикотажным полотном, ребенку очень удобно и комфортно, одевает под жилет, под жакет. Внешне выглядит, как блузка, к телу прилегает трикотажное полотно, хлопковое.

Мужскую аудиторию также ожидают приятные сюрпризы. Хитовые «обманки» в васильковом цвете и уютные трикотажные комплекты. Жакет и брюки, словно у студента Оксфорда 30-ых, вдохновят на учебу. Выбор в «Калинке» огромный и каждый найдет свое. Кстати, только в столице у компании 10 фирменных магазинов.

Елена Гвоздович:

Блузка для девочек стоит от 15 до 40 рублей – это для младшего школьника, для старшего школьника – до 50. Сарафаны для девочек: максимальная цена для подростка – 42 рубля, есть и пониже цены. Платья для младшего и старшего школьника: максимальная цена – до 49 рублей, минимальная цена – 33 рубля. Брюки для мальчика у нас стоят от 33 до 42 рублей, джемперы – до 35 рублей.