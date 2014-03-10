Разоблачение Мадемуазель: 5 мифов о Коко Шанель

Новости мира. При жизни эта женщина окутала себя нитью жемчуга и легендами, и сегодня уже сложно разобраться, какой факт ее биографии имел место в истории, а что - озорной вымысел. Но мы все равно раскрыли тайны Коко Шанель!

Миф№1. «Маленькое черное платье появилось как траурное одеяние в память о погибшем возлюбленном».

Создание легендарного черного платья, которое и в 21 веке обязано быть в гардеробе у каждой девушки, и не скорбь вовсе - сопернический дух строптивой Коко!

Основным конкурентом в ее деле был модельер Поль Пуаре, который создавал помпезные, перетягивающие корсетом талию и выпячивающие наружу грудь платья. Они же приводили Коко Шанель, от природы имевшую фигуру мальчишки-подростка, в негодование. Как поговаривали зрители на одной из премьер в «Гранд опера», Коко принялась созерцать наряды женщин в зале: они были пестры и пышны - Поль Пуаре в этом раунде победил ее. Тогда Шанель воскликнула: «Я их всех переодену в черное!»

Так появилось на свет знаменитое маленькое черное платье на каждый день. Кстати, в итоге Поль Пуаре вместе со своими пышными нарядами все-таки был повержен Мадемуазель: модельер умер в полной нищете.

Миф №2. «Свое название духи «Шанель №5» получили из-за номера флакона, понравившегося Коко».

Число 5 было счастливым для Мадемуазель, кроме того, до нее в названии духов никто не употреблял цифры и собственное имя - это был нонсенс! Габриэль Коко Шанель предложила покупателям сделать ставку на число, как в казино.

Миф №3. «Явившись в свет со стрижкой «под мальчика», Мадемуазель заявила, что просто нечаянно сожгла волосы и их пришлось коротко остричь».

Когда-то Коко Шанель носила длинную густую косу, обвивая ее вокруг головы. Но любительница спорта, главным образом, конного, Шанель обнаружила, что длинные волосы мешают любимому занятию. В минуту, когда под клацанье ножниц упал последний локон с головы Мадемуазель, длинные кудри всех модниц были обречены.

Миф №4. «Однажды спустившись с круизного лайнера, Коко предстала перед публикой совершенно загоревшей, что было просто недопустимо для дамы в рамках того времени. Но Мадемуазель отпарировала, что это все из-за долгой морской прогулки под палящим солнцем», но…

... Габриель Коко Шанель этим жестом отдала дань простым крестьянам, выходцем из которых она являлась. Она никогда не забывала корни простого люда и демонстрировала это при любой возможности. Именно после этого курьеза в солнечные ванны, выбросив зонтики, окунулись все женщины.

Миф №5. «Обязательный аксессуар любой женщины - длинная нить искусственного жемчуга, а не колье из драгоценностей - совет от Шанель. Почему же? Драгоценность не должна вызывать зависть и демонстрировать, кто твой покровитель».

Но Мадемуазель просто стеснялась носить драгоценности, и пересилить это чувство не могло ничто, несмотря на богатейшую коллекцию ювелирных изделий! Не оставалось ничего, как провозгласить это правилом моды, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.