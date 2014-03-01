«Мисс Россия-2014» стала 23-летняя Юлия Алипова – представительница Саратовской области

Новости России. Титул «Мисс Россия-2014» завоевала Юлия Алипова, представительница города Балаково Саратовской области. Вместе с короной из белого золота красавице достанется 100 тысяч долларов и автомобиль.

Девушка получила два высших образования (оба в Московском энергетическом институте) – по специальности инженер-теплоэнергетик и переводчик английского языка.

Как отметила Юля в своей анкете, в рамках дипломной работы она приняла участие в разработке шумоглушителя для одной из российских станций.

Юлия Алипова, обладательница титула «Мисс Россия-2014»:

В прошлом году в рамках своего дипломного проекта приняла участие в разработке шумоглушителя для одной из действующих станций ОАО «Мосэнерго». Эта установка по сей день бережет уши жителей близлежащих домов.

За несколько часов до финала мама Юли рассказала, что дочь – человек очень творческий. Она поет, рисует, играет на музыкальных инструментах. Девушка мечтала выиграть этот конкурс красоты, чтобы продолжить обучение за границей.

Наталья Алипова, мама Юлии (в интервью saratov.kp.ru):

Школу дочка закончила на все 5, в детстве занималась бальными танцами, с первого класса очень хотела учиться в музыкальной школе, но я ее отговорила. Очень бы хотела продолжить обучение за границей в Оксфорде или в Кембридже, победительницам предоставляется гранд на обучение. Сейчас дочка начала осваивать фортепиано. Полтора года берет уроки вокала, является членом стрелкового клуба Объект, стреляет из боевого оружия. Очень хорошо рисует с детства, на конкурсе, кстати, подарила свой рисунок, с видом Балаково.

Юлия Алипова представит Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Напомним, в прошлом году международный конкурс красоты «Мисс Вселенная-2013» прошел в Москве. На финальное шоу в российскую столицу прибыл и его владелец, миллиардер и телеведущий Дональд Трамп. По словам Трампа, шоу в Crocus City Hall стало самым грандиозным из всех, которые проводились ранее. Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия – 2013» Эльмира Абдразакова (смотрите визитку Эльмиры).