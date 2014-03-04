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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 32)

04 марта 2014 06:17
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Оксана:
Я однажды услышала, что самая дурацкая вещь, которую может надеть на себя женщина, которую ненавидят мужчины,  это шляпа. Подумала, наверное, больше шляпу покупать себе не буду. И до не покупал,  и после не буду. И, как нарочно,  после этого стала покупать себе шляпы. Точно также было с этим шарфом, думала бордовое, зеленое, что к чему?  Раз появляется пальто, потом думаю, у меня же есть бордовая сумка, и таким образом складывается какая-то капсула.

Саша:
Я решила на контрасте сыграть, черное и серое, такой монохром практически получился, серьги тоже серые. В этом сезоне в моде такие пальто-кардиганы, которые без застежек, завязываются на пояс, носятся просто на запах.

Марта:
Сумочку я не подбирала под обувь, говорят, что это уже не модно, одно и то же. Цветовая вертикаль – обувь и перчатки, актуальные принты – цветы и мелкий принт цветы, который выглядит, как горошек. Комбинезон – универсальная вещь, не нужно подбирать верх и низ, одел и пошел, уже выглядишь как-то презентабельно.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Уличная мода

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