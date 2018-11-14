«Приятно видеть восторг в глазах зарубежных дизайнеров». «Камволь» презентовал новый дизайн-центр

В рамках Дня открытых дверей столичное предприятие «Камволь» презентовало новый дизайн-центр. Старт мероприятию дал показ коллекций одежды организаций швейной отрасли. Сочетание стиля, красоты и качества, пожалуй, лучшее доказательству тому, что у отечественной моды есть будущее.

Людмила Лабковская, дизайнер:

Ее показывали Главе государства и руководству страны. Но самое главное, что мне было всегда приятно слышать, это то, что ее хочется купить, носить и она дорого выглядит. Приятно видеть восторг в глазах зарубежных дизайнеров.

Для мировой индустрии моды это маленький шаг, но для единственного в Беларуси предприятия по производству чистошерстяных и полушерстяных тканей костюмного и плательного назначения – большой рывок вперед. Полотна отличаются своей универсальностью и способны создать элитарный образ.

Мероприятие было ознаменовано и еще одним приятным событием. Комбинат подписал соглашение с «Белорусской палатой моды» в лице ее председателя Янины Гончаровой. Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Учитывая тот потенциал интеллектуальный и автоматизация проектирования и дизайна, я думаю, что у «Камволя» достаточно большое будущее. Мы планируем в декабре совместно с итальянскими коллегами проводить совместные показы. Для того, чтобы в индустрию моды мировой войти достойно.

На сегодняшний день комбинат работает со всеми волокнами и делает все для того, чтобы костюмы были с иголочки и как говорится, хорошо сидели. В этом убедилась и наша телекомпания. В результате совместного проекта с «Камволем» и «Центром моды» были отшиты наряды для ведущих канала. О впечатлениях узнаем из первых уст. Юлия Огнева, ведущая программы «Неделя»:

Мне кажется, что предприятие «Камволь» постепенно шаг за шагом набирает обороты. Становится лучше, качественнее. Достаточно яркая цветовая гамма, то есть это уже не серо-черная, не школьная форма. Что касается открытия дизайн-центра, на котором мы сегодня присутствуем, это еще один шаг вперед. Я искренне желаю, чтобы все получилось. В том, что все получится уверен и генеральный директор предприятия Анатолий Субботко. Ведь новый дизайн-центр станет открытой площадкой для талантливых и продвинутых людей, которые интересуются модой. Любой желающий сможет прийти и воплотить в реальность свои идеи. Центр уже назвали креативной мастерской.

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Он состоит из двух частей. Первая часть – это разработка опытных образцов коллекций тканей. Швейная часть дизайн-центра – это обрабация этих тканей. На сегодняшний момент у нас твердая договоренность с Оршанским льнокомбинатом.

Чтобы выткать выгоду и конкурировать на мировом рынке, было закуплено качественное зарубежное оборудование. Но, как всем известно, машина ничто без человека и без четко организованной технологической цепочки. Ведь малейшая ошибка на любом из этапов может привести к браку всей партии. Олег Корниенко, инженер-технолог ОАО «Камволь»:

Моя задача – в проработке технологии пошива готовых швейных изделий. Начиная от написания технологической последовательности и заканчивая запуском в производство.