«Оранжевый цвет будет очень популярен». Модный прогноз на весну-лето 2019

17-й сезон Недели моды в Беларуси определил топовое лето! Дизайнеры сделали ставку на пастельные тона, которые идеально гармонируют с загаром. На натуральных тканях распустились цветы, и прошла полоска в разных направлениях.

Платья-рубашки, брючные костюмы, сарафаны и объемные плечи станут заглавными хитами. Порадуют этнические принты и сочные краски со вкусом мороженого. Людмила Лабкова, дизайнер:

Неоновые цвета в отделках, в сочетании с белым, потому что сейчас тенденция к динамике, спорту. Наталья Зеневич, стилист:

Будут актуальны клетка, геометрия. По-прежнему подпоясываемся, пояса можно использовать поверх жакетов, платьев, пальто. Total white будет по-прежнему актуален. Оранжевый цвет будет очень популярен. Анималистичный принт не сдает позиций.

И все же на летнем пьедестале оказался красный. Татьяна Ефремова воспела ему оду неспроста. В мире гаджетов люди постепенно превращаются в роботов и теряют свое «я». Размышления на тему искусственного интеллекта воплотились в коллекции. Футуризм здесь соседствует с иронией и классикой.

Космо-косички, остромодная обувь и гольфы дополнили образы девушек-андроидов. Спасти их может только индивидуальность и огненный красный, цвет жизни. Аллегория сыграла и на фактурах. В летней программе платья на запах, широкие брюки, пайетки, сжатые ткани, оттенки металлика и то, что вам подходит. Тренд на естественность актуален и в макияже. Забудьте уже про несколько слоев тональника и пудры. Кожа должна быть лощеной и глянцевой! И, конечно, золотое правило никто не отменял: акцент либо на глаза, либо на губы.