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Популярность Эльмиры Абдразаковой, «Мисс России - 2013», растёт бешеными темпами

03 марта 2013 15:07
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Новости России. В минувшую субботу в Москве выбрали самую красивую девушку России. Ею стала 18-летняя Эльмира Абдразакова из Междуреченска. Девушка получила чек на 100 тыс. долларов, машину и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».

Красавица пообещала, что призовые деньги потратит на помощь своему городу и родной школе.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Россия-2013» в одночасье захлестнула волна поклонников. Девушка активно пользуется социальными сетями. Число подписчиков Эльмиры в социальных сетях после её победы в престижном конкурсе растёт неимоверными темпами: полторы тысячи за полдня.

Эльмира Абдразакова, «Мисс Россия - 2013»:
Я вообще не ожидала! Никогда не верится в сказки про Золушек. И когда ехала на этот конкурс у меня почему-то даже мыслей таких не было! Я была безумно рада, когда попала в «пятнашку»! А потом, когда так в дальнейшем сложились обстоятельства... Вот я сейчас стою и не представляю, как выгляжу на камерах! И я просто в шоке!

Мама красавицы до сих пор не может поверить в успех дочери. Однако она нисколько не жалеет, что ее дочери придется пожертвовать годом учебы ради карьеры. Эльмира учится в Новосибирском государственном университете путей сообщения, на специальности «Антикризисное управление».

Ольга Пшеничникова, мама Эльмиры Абдразаковой (в интервью «Комсомольской правде»):
Моя дочка никогда не мечтала о карьере манекенщицы. Я рада ее победе, а вернее удивлена. Теперь у нее появился шанс посмотреть страну, мир, познакомиться с интересными людьми, узнать много нового. Такая возможность может быть дана только раз в жизни...

К слову, за титул самой красивой девушки страны сражались 50 представительниц регионов России.

# Фотофакт # Мода # Мисс мира

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