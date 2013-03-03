Популярность Эльмиры Абдразаковой, «Мисс России - 2013», растёт бешеными темпами

Новости России. В минувшую субботу в Москве выбрали самую красивую девушку России. Ею стала 18-летняя Эльмира Абдразакова из Междуреченска. Девушка получила чек на 100 тыс. долларов, машину и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».

Красавица пообещала, что призовые деньги потратит на помощь своему городу и родной школе.



Победительницу конкурса красоты «Мисс Россия-2013» в одночасье захлестнула волна поклонников. Девушка активно пользуется социальными сетями. Число подписчиков Эльмиры в социальных сетях после её победы в престижном конкурсе растёт неимоверными темпами: полторы тысячи за полдня.

Эльмира Абдразакова, «Мисс Россия - 2013»:

Я вообще не ожидала! Никогда не верится в сказки про Золушек. И когда ехала на этот конкурс у меня почему-то даже мыслей таких не было! Я была безумно рада, когда попала в «пятнашку»! А потом, когда так в дальнейшем сложились обстоятельства... Вот я сейчас стою и не представляю, как выгляжу на камерах! И я просто в шоке!

Мама красавицы до сих пор не может поверить в успех дочери. Однако она нисколько не жалеет, что ее дочери придется пожертвовать годом учебы ради карьеры. Эльмира учится в Новосибирском государственном университете путей сообщения, на специальности «Антикризисное управление».

Ольга Пшеничникова, мама Эльмиры Абдразаковой (в интервью «Комсомольской правде»):

Моя дочка никогда не мечтала о карьере манекенщицы. Я рада ее победе, а вернее удивлена. Теперь у нее появился шанс посмотреть страну, мир, познакомиться с интересными людьми, узнать много нового. Такая возможность может быть дана только раз в жизни...

К слову, за титул самой красивой девушки страны сражались 50 представительниц регионов России.