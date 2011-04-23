Belarusian Fashion Week: тренды предстоящего осенне-зимнего сезона

Завершилась вторая по счету Belarusian Fashion Week, то есть неделя моды по-белорусски. Были представлены фасоны и тренды, которые, с точки зрения принимавших в ней участие дизайнеров, будут модными в предстоящий осенне-зимний сезон.

Кроме отечественных модельеров, свои коллекции продемонстрировали кутюрье из Украины, Латвии, Сербии, России и других стран.

Белорусские дизайнеры Наталья Поткина и Иван Айплатов рассказали, чем же конкретно они занимаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Поткина, дизайнер:

Сейчас очень многие дизайнеры сидят в своих творческих мастерских, творят, что хотят, работают индивидуально, делают какие-то мини-коллекции. Кто-то работает на больших фабриках.

Иван Айплатов, дизайнер:

Сегодня я иду по схеме работы фрилансом с компаниями — это мировая, европейская схема. Я делаю дизайн для компаний. Плюс параллельно делаю какие-то вещи для своего бренда — мини-коллекции, арт-объекты.