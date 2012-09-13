Почему нельзя наносить духи за мочки ушей?

В «Студии хорошего настроения» Владислав Рекунов – директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики в Беларуси, парфюмер.

Владислав Рекунов, директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики в Беларуси, парфюмер:

Я встретил аромат, который меня настолько поразил (до сих пор он для меня остается идеалом), с тех пор меня заинтересовала парфюмерия. И вот уже 12 лет эта стезя меня не отпускает.

Каков процент натуральных веществ и синтетических в аромате?

Владислав Рекунов:

Я вам раскрою секрет. Природных ингредиентов существует очень мало, порядка трехсот. Синтетических – около восьми тысяч. Отказаться от них – это значит обеднить сегодняшние парфюмерные композиции донельзя. Количество ингредиентов синтетических, которое поступает в организм при нанесении аромата настолько мало, что по сравнению с йогуртом, который мы кушаем по утрам – это пыль.

Известный факт, что одни и те же духи на разных людях могут совершенно по-разному пахнуть, почему?

Владислав Рекунов:

Есть железы на коже, выделяющие уникальный состав веществ. Этот секрет взаимодействует с ароматом, который мы наносим, и получается индивидуальный букет.

Как различать духи, парфюмерную воду и туалетную воду?

Владислав Рекунов:

Все дело в концентрации аромата. В духах парфюмерной композиции больше всего, они делаются на основе специального парфюмерного спирта. Благодаря большей доле парфюмерной композиции, духи звучат дольше всего. Духи, кстати, так или иначе создаются, как аттрактанты (привлекающие внимание – прим.авт.), мы любой аромат можем называть ароматом с феромоном.

Как правильно наносить духи и как правильно пробовать запах?

Владислав Рекунов:

Аромат, как правило, наносят на запястье и за мочки ушей. За мочки ушей наносить неправильно, там находятся потовые железы, которые выделяют сильный секрет и смешивать с ним аромат не нужно. Правильно наносить на сонные артерии и на запястье. Помимо нахождения тепловых точек на запястье, мы постоянно жестикулируем руками, тем самым мы создает ауру аромата.

Спасибо, Владислав, за то, что вы пришли к нам в «Студию хорошего настроения» и создали индивидуальный аромат нашей программы.