Дизайнерское решение: 8 тысяч алюминиевых ложек в интерьере

Стройные ряды алюминиевых ложек на потолке и фарфоровых чашек на стенах – необычное оформление одного минского кафе. Сколько же столовых предметов в этом заведении, знают в программе «Утро» на СТВ.

Анастасия Соловей, администратор:

Наша алюминиевая коллекция насчитывает 8 тысяч ложек. Это замечательная идея пришла молодому белорусскому дизайнеру Веронике Дорожке. Наши посетители пребывают в восторге, а иногда и в недоумении – долго считают, мучаются, а потом всё равно приходят к персоналу и спрашивают, сколько же ложек украшает наш интерьер.

Однако не только алюминиевые приборы в этом заведении привлекают внимание посетителей. Дизайнерская фантазия заставили поменять и функции чашек!

Анастасия Соловей, администратор:

На стенах у нас размещены чайные чашки. Исключительно как дизайнерское решение! Но некоторые гости иногда пытаются на них повесить одежду, принимая за стилизованные вешалки.

К слову, вешалки в этом кафе тоже украшены ложками. Только здесь они уже выполняют роль номерков.