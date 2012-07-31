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Дизайнерское решение: 8 тысяч алюминиевых ложек в интерьере

31 июля 2012 10:12
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Стройные ряды алюминиевых ложек на потолке и фарфоровых чашек на стенах – необычное оформление одного минского кафе. Сколько же столовых предметов в этом заведении, знают в программе «Утро» на СТВ.  

Анастасия Соловей, администратор:
Наша алюминиевая коллекция насчитывает 8 тысяч ложек. Это замечательная идея пришла молодому белорусскому дизайнеру Веронике Дорожке. Наши посетители пребывают в восторге, а  иногда и в недоумении – долго считают, мучаются, а потом всё равно приходят к персоналу и спрашивают, сколько же ложек украшает наш интерьер.

Однако не только алюминиевые приборы в этом заведении привлекают внимание посетителей. Дизайнерская фантазия заставили поменять и функции чашек!

Анастасия Соловей, администратор:
На стенах у нас размещены чайные чашки. Исключительно как дизайнерское решение! Но некоторые гости иногда пытаются на них повесить одежду, принимая за стилизованные вешалки.

К слову, вешалки в этом кафе тоже украшены ложками. Только здесь они уже выполняют роль номерков.

# Фотофакт # Дизайн интерьера # Дизайн # Мода

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