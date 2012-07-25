Нью-Йоркские модельеры представили свадебные платья из туалетной бумаги

На первый взгляд обычные свадебные платья, на самом деле сделаны из туалетной бумаги! Созданы они нью-йоркскими дизайнерами, которые в очередной раз доказали, что шик может стоить дёшево.

Конкурс на лучшее свадебное платье из туалетной бумаги проводится в Нью-Йорке в этом году уже в 8 раз. Заявки на участие прислали 700 мастеров. Финалисты подают пример того, как можно сократить свадебные затраты.

Для изготовления платьев понадобились ленты, клей, иголки, нитки и туалетная бумага. По богатству декора такие наряды не уступают своим тканевым аналогам. Они дополнены головными уборами и дамскими сумочками – тоже бумажными.