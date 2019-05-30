«Они не набирают влагу, остаются лёгкими». Какие кроссовки выбрать на лето

Главное спортивное событие года, которое ждёт вся Беларусь, приближается. «Пламя мира» продолжает шествие по стране. Эстафету огня принимали и в Витебске. Стать почётным участником церемонии встречи символа II Европейских игр удостоился чести генеральный директор самого крупного в республике обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов. Исторический момент зажжения огня воспламенил сердца восторженных зрителей. Затем «Пламя мира» озарило и территорию предприятия.

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Мне очень приятно, что это происходит в Витебске и у нас на предприятии. Мы одно из молодых предприятий на Витебщине, частное предприятие, поэтому это говорит о том, что мы сегодня открыты в экономике для любого бизнеса, большого и малого.

Путь к победе должен быть комфортным и стильным. Холдинг «Марко» останется в истории II Европейских игр. Специально к спортивному празднику предприятием отшита лимитированная коллекция в 10 тысяч пар кроссовок для волонтёров.

Сергей Мелех, заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Это белые кроссовки на полиуретановой подошве, очень функциональная, лёгкие и удобные.

Николай Мартынов:

Нам хотелось, чтобы это была та обувь, в которой достигают определённых результатов, и были только золотые, иногда серебряные медали именно в нашей белорусской копилке.

Минималистичную белоснежную модель кроссовок дизайнеры украсили символикой II Европейских игр, что добавило ей особой торжественности.

Анатолий Гололобов, инженер-технолог ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Данный метод позволяет нам наносить изображения на различные материалы. Мы можем работать на плоских деталях, также мы можем ставить изображения на какие-то объёмные детали.

«Марко» «Spotter» – давно полюбившаяся покупателям линейка спортивной обуви для активного образ жизни и занятий спортом, выпускается на предприятии «Вердимар». Передовые технологии, современные материалы и смелый дизайнерский подход делают её уникальной и узнаваемой.

Сергей Мелех:

Предприятие «Вердимар» выпускает спортивную обувь из натуральных и синтетических материалов. Эти материалы достаточно технологичные, гигиеничные, не набирают влагу, они остаются лёгкими.

На «Spotter» – уже много лет витебская волейбольная команда «Марко-ВГТУ».

Михаил Хоняк, главный тренер волейбольной команды «Марко-ВГТУ» (г. Витебск):

Молодцы предприятие «Марко», что начали выпускать линейку спортивной обуви. Для тренировочного процесса обувь, которую выпускает «Марко», в данный момент, в принципе, она нормальная для зала, для тренировок.

Залог успеха команды – это ежедневные многочасовые тренировки в удобной обуви. Евгений Ходянок, участник волейбольной команды «Марко-ВГТУ» (г. Витебск):

При выборе обуви для активного отдыха мы обращаем внимание на подошву, очень стильная и цепкая подошва, также отличная шнуровка, лёгкие материалы, дышащая сеточка и очень стильный дизайн.