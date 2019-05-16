Что носить этим летом мужчинам и детям? Показываем новые коллекции обуви

Весенние приключения ребятишек начинаются с удобной спортивной обуви на облегчённой подошве: с цветными шнурками, фурнитурой цвета хамелеона – для мальчишек, с бантами, бабочками и стразами – для девчонок.

Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Они легко обуваются и снимаются, благодаря своей конструкции, также надёжно фиксирует стопу в удобном положении и имеют мягкий амортизатор в геленочной части.

Тесьма, ленты с надписями, металлизированные принты – все главные хиты этого сезона собраны в последней коллекции «Сан Марко». Дизайнеры немного пошалили и с лаконичными моделями, добавив им блеска переливающихся камней и сияющих пряжек. Юные барышни будут в восторге от туфель с резной ажурной перфорацией. Модную конкуренцию кружевным черевичкам составят, разве что, изящные туфельки для утренников и вечеринок.

Мария Яцук:

Стразы, пайетки, оригинальная блестящая фурнитура – всё это создаёт атмосферу праздника. Для мальчиков мы также припасли новинки. Яркие, стильные, гибкие, двухцветные подошвы, удобные регулировки, резиновые нашивки, застёжки – всё это дополнит образ стильного, модного юного человека.

Мужчины тоже выбирают «Марко». Кеды и кроссовки – для стильного лука и продуктивного дня. Модная этой весной шнуровка гарантирует удобную фиксацию, а наличие комфортной стельки и мягкого канта – лёгкость движений.

Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:

В нашей новой коллекции вы встретите большой выбор классических моделей: начиная от лаконичных, очень строгих и сдержанных, до моделей в стиле кэжуал. Для того, чтобы разнообразить и внести изюминку в классический стиль, используется эклектика – это смешение классического верха, например, с яркими подошвами.

Классическая линейка «Премьер» представлена в богатой палитре цветов. Помимо традиционных чёрных и коричневых, модели демонстрируют сливовый, горчичный и винные оттенки.

Гармонию стиля поддерживают мужские сумки «Премьер» компании «Витма». Натуральная кожа в современной лазерной обработке подчеркнёт самобытность и характер.

Монохромность некоторых моделей обуви разбавляют и варианты отделок – гравировка, утолщенная ультрамодная подошва, сквозная перфорация, позволяющая носить обувь даже жарким летом.

Юлия Канцевич:

Это открытые варианты полуботинок, мужские сандалии. Все они выполнены на облегчённых подошвах. Верх обуви выполнен из натуральных материалов, также и подкладка.

Оптимальный вариант вне моды и времени – мокасины. Секрет успеха полюбившейся обуви знают её авторы.

Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь»:

Это модели очень мягкие, гибкие. Выполнены из мягких материалов и использована гибкая подошва. Не имеют основной жёсткой стельки, поэтому обеспечивают максимальный комфорт.