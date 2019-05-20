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«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде?

20 мая 2019 07:29
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VIII конгресс стилистов собрал в Минске лучших мастеров ножниц и расчёски. Это одно из самых ярких и вдохновляющих событий в индустрии красоты.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской ассоциации парикмахеров:
Конечно, такие конгрессы очень положительно влияют на развитие отрасли. Есть возможность посмотреть, как работают чемпионы мира. Взять какие-то новинки, взять направления моды и потом внедрять это для своих клиентов.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -1

Передовые технологии в стрижках, окрашивании, работе с длинными волосами все детали способны подчеркнуть характер, добавить романтичности или придать брутальности. В рамках конгресса показ и мастер-классы от двукратного чемпиона Европы Алексея Осипчука и основателя московской Академии по мужским стрижкам Сергея Рудницкого.

Катерина Мордович, организатор конгресса парикмахеров-стилистов:
Стилисты представят вместе со своими командами топовые коллекции образов.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -4

Сергей Рудницкий, основатель московской академии по мужским стрижкам:
Что касается тенденции на ближайший год, то они достаточно разнообразны. Длина входит в моду. Сегодня я буду показывать геометрию, ряд удлинённых стрижек, которые подготовил к шоу и немножко расскажу об этом.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -7

В этом году популярным стал «мужской боб». Для причёски характерны объёмный затылок, длинная чёлка и виски.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -10

Не менее актуальным остаётся пучок и градуированное каре.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -13

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -15

Гости мероприятия смогли насладиться не только работой стилистов, но и увидели дерзкие эпатажные образы, ультрасовременные идеи и уникальные цветовые решения, подчеркнутые невероятными формами. А совсем скоро белорусские парикмахеры отправятся в Париж покорять Чемпионат Европы.

Вероника Квятковская:
Наши мастера всегда приезжают с наградами с таких соревнований. Наши белорусские парикмахеры, они находятся на хорошем уровне и мы можем задавать и тренды, и модные направления.

«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде? -18

Грамотно подобранный образ – настоящее произведение искусства. А для работников сферы красоты – целая философия. Будьте в тренде.

# Прически # Мода # Вероника Квятковская # Катерина Мордович # Сергей Рудницкий # Фотофакт # Мода

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