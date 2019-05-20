«Длина входит в моду». Какие стрижки будут в тренде?

VIII конгресс стилистов собрал в Минске лучших мастеров ножниц и расчёски. Это одно из самых ярких и вдохновляющих событий в индустрии красоты. Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской ассоциации парикмахеров:

Конечно, такие конгрессы очень положительно влияют на развитие отрасли. Есть возможность посмотреть, как работают чемпионы мира. Взять какие-то новинки, взять направления моды и потом внедрять это для своих клиентов.

Передовые технологии в стрижках, окрашивании, работе с длинными волосами – все детали способны подчеркнуть характер, добавить романтичности или придать брутальности. В рамках конгресса показ и мастер-классы от двукратного чемпиона Европы Алексея Осипчука и основателя московской Академии по мужским стрижкам Сергея Рудницкого. Катерина Мордович, организатор конгресса парикмахеров-стилистов:

Стилисты представят вместе со своими командами топовые коллекции образов.

Сергей Рудницкий, основатель московской академии по мужским стрижкам:

Что касается тенденции на ближайший год, то они достаточно разнообразны. Длина входит в моду. Сегодня я буду показывать геометрию, ряд удлинённых стрижек, которые подготовил к шоу и немножко расскажу об этом.

В этом году популярным стал «мужской боб». Для причёски характерны объёмный затылок, длинная чёлка и виски.

Не менее актуальным остаётся пучок и градуированное каре.

Гости мероприятия смогли насладиться не только работой стилистов, но и увидели дерзкие эпатажные образы, ультрасовременные идеи и уникальные цветовые решения, подчеркнутые невероятными формами. А совсем скоро белорусские парикмахеры отправятся в Париж покорять Чемпионат Европы. Вероника Квятковская:

Наши мастера всегда приезжают с наградами с таких соревнований. Наши белорусские парикмахеры, они находятся на хорошем уровне и мы можем задавать и тренды, и модные направления.