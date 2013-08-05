Как правильно ухаживать за волосами летом и какую прическу лучше выбрать

Жаркое лето – самое время показать себя во всей красе. Именно летом мы готовы флиртовать и увлекаться сами. Но пыль и солнце могут стать причиной многих проблем, в том числе и с волосами. Причем не только у дам. Сильная половина человечества летом тоже задумывается о красоте шевелюры.

Маргарита Судилина, парикмахер-модельер:

На сегодняшний день химическая завивка для мужчин, во первых, это модно, потому что сейчас очень в моде текстурированные волосы. Поэтому завивка нам даст интересную текстуру. Потом в домашних условиях можно использовать различные моделирующие фиксирующие средства для того, чтобы подчеркивать вот эту модную текстуру.

Для тех, кто считает мужскую химию слишком радикальным средством, заметим: химическая завивка может помочь справится с излишней жирностью волос. В летнюю жару, согласитесь, это бывает очень актуально.

А вот из средств по уходу обратите внимание на те, что увлажняют волосы. Если же к покупным бальзамам и маскам вы относитесь со скепсисом, вспомните бабушкины рецепты.

Маргарита Судилина, парикмахер-модельер:

Можно взять обыкновенный черный хлеб, отрезать небольшой кусочек, замочить его кипяченой водой. Он должен настояться. Температура должна быть такой, чтобы можно было спокойно наносить на волосы. Нанесли, посидели 15-20 минут, можно больше, смыли проточной водой. Это хорошее укрепление волос, лечение, плюс витамины группы B.

Короткая мужская стрижка летом, конечно, спасает от многих неприятностей, но порой и мужчинам хочется чего-нибудь особенного. Здесь на помощь может придти художественное выбривание.

Игорь Конон, парикмахер-модельер:

Данная красота будет держаться в течении недель двух, потом надо либо обновлять, либо совершенно новый рисунок.

Две-три недели и можно убирать исходное полотно и по-новому делать какую-то абстракцию или рисунок. Можно выбривать различные фигуры животных: девушкам – кошечек, парням – ящериц, пауков. Все в силу фантазии мастера.

Выбритые виски можно встретить и у девушек, но это, пожалуй, вариант для самых экстремальных леди. Хотя бритые девушки и мужчины с локонами уже никого не удивляют.

Александр Гетнер, тренер парикмахерского искусства:

Существует такой парадокс, что люди, у которых гладкие волосы, хотят вьющиеся, у кого вьющиеся, хотят сделать прямыми. Но вьющиеся – это всегда интересно, особенно летом. Можно добиваться различных текстур, можно создавать различный эффект на вьющихся волосах, очень интересно делать укладки. Это будет выглядеть очень модно, красиво, актуально. Как будто молодой человек только вернулся с пляжа.

Немного геля, диффузор – и образ пляжного сердцееда готов за несколько минут. Возможно, если вы научите своего мужчину обращаться с феном, он будет вам благодарен. Впрочем, уделяя внимание внешнему виду своей второй половины, не стоит забывать и о себе.

В прелести химической завивки были уверены еще наши бабушки. Трудно устоять перед искушением получить прическу, которая всегда хорошо выглядит. Но со временем все больше модниц стали от нее отказываться. Уж очень велик риск испортить волосы, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сегодня химия снова в моде. Современные составы и хороший парикмахер станут гарантией того, что ваша прическа будет на высоте. Естественно, химия потребует ухода и регулярного увлажнения, но результат вас приятно удивит.

Сергей Лысенко, парикмахер:

На химическую завивку можно просто помыть голову, слегка подсушить феном. Но для того, чтобы усилить эффект завитка, можно использовать диффузоры, различного рода бигуди и так далее.

Если девушкам с химией стоит запастись бальзамами, то тем, у кого жирные волосы, излишнее увлажнение летом может принести только вред.

Тахир Халилов, стилист:

С повышенным жировым балансом желательно мыть каждый день волосы, желательно 2 раза в день, чтобы жир не закупоривал поры.

Если вам требуется мыть голову дважды в день, учтите, что один из шампуней должен быть безсульфатным – так вы сбережете здоровье волос. Сушить феном жирные волосы тоже стоит осторожно.

Тахир Халилов, стилист:

Желательно прикорневую зону не сушить горячим воздухом, потому что мы понимаем, что горячий воздух стимулирует жировой баланс. Мы пытаемся избавиться – нам нужен похолоднее воздух. Длину мы можем подсушивать.

Не важно, какой образ вы захотите примерить этим летом: строгий, романтичный или игривый. Важно, чтобы ваши волосы были здоровы. А если соблюдать рекомендации профессионалов, это совсем не сложно.