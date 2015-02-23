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Неделя моды Mercedes-Benz. Полёт в облаках от Тадаси Сёдзи

23 февраля 2015 08:22
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Воздушная и невесомая — так можно охарактеризовать новую осеннюю коллекцию дизайнера Тадаси Сёдзи. Свои творения он представил в первый день показов на Неделе моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке. Преобладающие материалы: тюль, перья и кружева. Автор нарядов говорит: главное настроение коллекции — полёт в облаках.

Вышивка платьев не совсем обычная. Сёдзи говорит: это не цветы и не узоры.

А наряды из искусственного меха и перьев напоминают о свободном полёте птицы.

Сёдзи родился в Японии, а дизайну обучался в Соединённых Штатах. Свой бренд основал в 1982 году. С тех пор в список его клиенток попала не одна голливудская знаменитость. Особой популярностью его наряды пользуются на красных дорожках.

Неделя моды в Нью-Йорке проводится дважды в год. В этот раз она завершится 19 февраля.

# Фотофакт # Мода # Мода # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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