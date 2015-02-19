Модели с синдромом Дауна, модели-ампутанты: люди с ограниченными возможностями вышли на подиум в Нью-Йорке

Новости США. В нью-йоркской Неделе моды по приглашению организаторов приняли участие необычные модели. И это событие уже назвали не иначе как революцией в мире высокой моды.

Модели с физическими ограничениями вышли на подиум в рамках шоу «FTL Moda Loving You». Мир моды, судя по всему, поворачивается лицом к реальному миру, и это не может не вызывать оптимизма.

Одежду FTL Moda представили девушки в инвалидных колясках, а также модель Джек Эйрс, у которого с 16 лет отсутствует одна нога.

Сейчас ему 25, и он уверяет, что инвалидность – не повод для того, чтобы опустить руки, а ограниченные возможности не должны ни в чем сдерживать людей.



Джек Эйрс:

Быть первым в истории манекенщиком с ампутацией на подиуме Нью-Йоркской неделе моды – это удивительно. Я просто хочу показать, что физический недостаток не обязательно означает какие-то преграды в жизни.

Нестандартных моделей из разных стран мира на дефиле прислало лондонское агентство Models of Diversity.

Его учредители продвигают идею интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в модную индустрию.



Несколько дней назад в рамках Недели моды в Нью-Йорке на подиум впервые вышла и модель с синдромом Дауна.

Ею стала 29-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» Джейми Брюэр.

До начала актерской карьеры Джейми работала адвокатом, защищала права людей с инвалидностью. Она пишет художественные произведения и занимается живописью. Как и Джек Эйрс, девушка уверена в том, что все испытания нужно пройти с высоко поднятой головой.



В Неделе моды приняли участие несколько десятков манекенщиков и манекенщиц – красивых, обаятельных, но не таких, как обычные модели. У каждого их них своя история.

Дизайнер Нина Перформо лично пригласила на свой показ Меган Силкотт, 18-летнюю жительницу Мэриленда.

До недавнего времени девушка вела активный образ жизни, занималась спортом. Все изменилось однажды утром. Она не смогла встать с кровати из-за паралича. Врачи поставили ей страшный диагноз: острый рассеянный энцефаломиелит. Из-за этого редкого расстройства нервной системы девушку пришлось ввести в состояние искусственной комы.

Медики сделали все возможное. Меган не сдавалась и смогла встать на ноги. Она снова может самостоятельно передвигаться, правда, теперь с помощью ходунков. Девушка смущенно улыбается и говорит, что «ходить самому, без поддержки, так круто!».

Меган Силкотт:

Когда-то я не могла даже пошевелиться и думала, что никогда больше не смогу ходить. Теперь я могу показать людям, что все возможно. Если приложить усилия, можно добиться всего.

Они такие разные. Гражданство, пол, возраст, диагноз. Но есть то, что их сближает: они не намерены сдаваться.

И всему миру хотят донести свой девиз: они молоды, красивы, и будут идти вперед, несмотря ни на что.