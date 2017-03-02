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Мужская одежда в женском гардеробе: независимо, стильно и сексуально

02 марта 2017 10:49
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Кто же была эта первая революционерка, решившаяся примерить на себя мужскую одежду? Сегодня сказать трудно. Все мы помним Жанну Д’Арк в ботфортах. Мэрилин Дитрих в черном смокинге и с белой бабочкой. Коко Шанель в свободных брюках и тельняшке. Но как бы там ни было, женщины за последние столетия забрали у мужчин не мало: брючные костюмы, объемные плащи, футболки, оксфорды. Мужская одежда выглядит независимо, стильно и сексуально. Что не мало важно: она очень комфортная для нас. Это выбор на каждый день.

# Фотофакт # Мода # Мода # Ольга Демидова # Дарья Дубровина

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