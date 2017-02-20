Мужские сумки от «Галантэя»: лаконичный дизайн, сдержанная цветовая гамма и оригинальная фурнитура

Высокое качество в талантливом исполнении. Предприятие «Галантэя» –один из лидеров по производству мужских сумок и аксессуаров в Беларуси и за рубежом. Мировые тенденции и задумки дизайнеров находят свое воплощение в стильных моделях.

Каждый сезон – новая коллекция, которая придется по вкусу и банковским работникам, и модным студентам, и активным путешественникам. Широкий ассортимент продукции позволит легко найти нужный вариант в зависимости от вашего стиля, статуса, внешних данных и случая.

Начнем с мужского хита – больших вместительных сумок тоут-бэк, которые будут гармонично смотреться не только в офисе, но и в уличной моде. Одним словом, с ними можно не расставаться весь день!

Лаконичный дизайн и сдержанная цветовая гамма позволяет легко сочетать сумки «Галантэя» с разной одеждой. А оригинальная фурнитура добавляет мужского характера. Дизайнеры компании признаются, что сегодня в тренде объединять спорт, комфорт и функциональность. Так, мужские рюкзаки «Галантэя» за последние несколько сезонов стали невероятно популярны среди молодежи и креативных работников! Сочетайте их с джинсами, свитшотами, непарными пиджаками и кроссовками – будете в тренде этой весной. Если же к рюкзакам не лежит душа – выбирайте объемные сумки дафл-бэг, они, кстати, подойдут и вашей подруге – так что очень выгодная покупка!

Если же носить с собой много вещей – не про вас, выбирайте сумки-планшеты. Они весьма компактны (в них легко поместится айпад, документы, ключи – самое основное). Широкий ремень позволяет носить сумку через плечо, что очень удобно для жизни большом городе. Кстати, такой вариант сумок отлично подойдет для стройных невысоких мужчин и гармонично подчеркнет их данные. Перейдем к классике – сумке почтальона или месседжер-бэг.

Ассортимент выпускаемой продукции «Галантэя» ежегодно обновляется более чем на 80%. Дизайнеры знают, какими новинками удивить мужскую аудиторию и используют новейшие технологии, совершенствуют и расширяют фирменную сеть магазинов.

Фактура у кожаных сумок разная: глянцевая гладкая или шлифованная дисперсная, как и конструкция жесткая или мягкая, каждый выбирает то, что ему нужно. Но не согласиться с тем, что натуральная кожа стареет красиво, и с каждым годом ваша сумка будет приобретать шарм все больше – невозможно!

В преддверии главного мужского праздника 23 февраля компания «Галантэя» по традиции приготовила сюрпризы: скидки на мужские товары и подарочные сертификаты! Так что поспешите сделать наших защитников счастливыми! Ведь сумки – это достойная инвестиция и внимание с вашей стороны!