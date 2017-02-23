Мужская мода-2017: стильный денди или уличный хулиган?

Весенняя революция сделает мужскую моду 2017 более раскованной, на одежде появятся аппликации и вышивка, скейтерские аксессуары в духе 80-х: цепи и значки. Необычно будет сочетать фактуры: джинс и кожу, вельвет и атлас, мех и бархат…

Одним словом, будущей весной можно быть не только стильным денди, но и уличным хулиганом, оставаясь, конечно, самим собой!

Этой весной парням не обойтись без курток-бомберов, они универсальны и выглядят очень стильно, также плащи, пальто, костюмы в стиле оверсайз. Объемные сумки все больше вытесняют рюкзаки – сегодня это не только дань походам, без него уже невозможно представить наши активные будни. В паре с классическими пальто и тренчами они будут выглядеть свежо и по-новому .

В центре внимания будут куртки в красно-черную клетку «тартан», в стиле «пэчворк», в ковбойском стиле из замши. Стеганые куртки. Байкерские куртки. Куртки с металлическим блеском. Яркую нотку в мужскую моду внесут куртки с короткими рукавами, воротниками из натурального меха.

Широкий фасон брюк, как и костюмы-тройки, модно носить с футболкой, рубашкой, выпустив их наверх, как с классическими ботинками , так и с кроссовками. На широких брюках прекрасно будут смотреться ровные стрелки. У брюк с высокой посадкой рекомендуется делать защипы, которые позволят визуально удлинить ноги. Кстати, будущей весной кожаные брюки станут не только атрибутом байкера, но и активно войдут в повседневный стиль.

Будущей весной дизайнеры сочетают светло-голубые джинсы с темно-синими рубашками из денима. Молодежные джинсы комбинируют с твидовыми, бархатными, трикотажными блейзерами. Смешение фактур нынче также тренд и выглядит элегантно.

Главный тренд эпохи «перестройки» снова в строю, джинсы-варенки обязательны! Также остаются в гардеробе потертые и рваные джинсы, узкие прямого фасона, популярны будут джинсы с отворотами на1, 5 см. Молодые парни могут включить цвет: песочные, лимонные, терракотовые джинсы будут в теме! Актуальны модели с заниженным шаговым швом. Что касается ткани и декора. В моде будут , как стрейчевый деним, так и его плотные варианты с потертостями, рваными отверстиями, бахромой и габаритной фурнитурой – клепками, пуговицами и молниями.

Хитом сезона станут рубашки с высоким воротником, которые дизайнеры смело сочетают с кроссовками, снова в урабанистическом стиле.

Настоящим трендом станет белая офисная рубашка вместе с жилетом. В качестве базы на каждый день мужчинам хорошо выбрать сорочку или пуловер в главном оттенке этого года синем, голубом. В теплую погоду будут хорши рубашки с коротким рукавом винных оттенков, в пасмурную рубашки цвета милитари с карманами вместе с плащом.

Выбирая полоску, мужчинам нужно стараться подчеркнуть некоторые детали в нем, иначе они рискуют испортить образ, от которого может зарябить в глазах. Среди других принтов популярными будут цветочные рисунки, орнаменты, мультяшные герои, камуфляж, пейзажные мотивы – такой весенние жизнерадостные сюжеты.