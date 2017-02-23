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Мужская мода-2017: стильный денди или уличный хулиган?

23 февраля 2017 11:14
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Весенняя революция сделает мужскую моду 2017 более раскованной, на одежде появятся аппликации и вышивка, скейтерские аксессуары в духе 80-х: цепи и значки. Необычно будет сочетать фактуры: джинс и кожу, вельвет и атлас, мех и бархат…
Одним словом, будущей весной можно быть не только стильным денди, но и уличным хулиганом, оставаясь, конечно, самим собой!

Этой весной парням не обойтись без курток-бомберов, они универсальны и выглядят очень стильно, также плащи, пальто, костюмы  в стиле оверсайз. Объемные сумки все больше вытесняют рюкзаки – сегодня это не только дань походам, без него уже невозможно представить наши  активные будни. В паре с классическими пальто и тренчами они будут выглядеть свежо и по-новому .

В центре внимания будут куртки в красно-черную клетку «тартан», в стиле «пэчворк»,  в ковбойском стиле из замши. Стеганые куртки. Байкерские куртки. Куртки с металлическим  блеском.  Яркую нотку  в мужскую моду внесут  куртки с короткими рукавами, воротниками из натурального меха.

Широкий фасон брюк, как и костюмы-тройки,  модно носить с футболкой, рубашкой, выпустив их наверх,  как с классическими ботинками , так и с кроссовками. На широких брюках прекрасно будут смотреться ровные стрелки.  У брюк с высокой посадкой рекомендуется делать защипы, которые позволят визуально удлинить ноги. Кстати, будущей весной кожаные брюки станут не только атрибутом байкера, но и активно войдут в повседневный стиль.

Будущей весной дизайнеры сочетают светло-голубые  джинсы с темно-синими рубашками из денима. Молодежные джинсы комбинируют с твидовыми, бархатными, трикотажными блейзерами. Смешение фактур нынче также тренд и  выглядит элегантно.

Главный тренд эпохи «перестройки» снова в строю, джинсы-варенки обязательны!  Также остаются в гардеробе потертые и рваные джинсы,  узкие прямого фасона, популярны будут джинсы с отворотами на1, 5 см.  Молодые парни могут включить цвет: песочные, лимонные, терракотовые джинсы будут в теме! Актуальны модели с заниженным шаговым швом. Что касается ткани и декора. В  моде будут , как стрейчевый деним, так и его плотные варианты с потертостями, рваными отверстиями, бахромой и габаритной фурнитурой – клепками, пуговицами и молниями.

Хитом сезона станут рубашки с высоким воротником, которые дизайнеры смело сочетают с кроссовками, снова в урабанистическом стиле.

Настоящим трендом станет белая офисная рубашка вместе с жилетом. В качестве базы на каждый день мужчинам хорошо выбрать сорочку или пуловер в главном  оттенке этого года синем, голубом. В теплую погоду будут хорши рубашки с коротким рукавом винных оттенков, в пасмурную рубашки цвета милитари с карманами  вместе с плащом.

Выбирая полоску, мужчинам нужно стараться подчеркнуть некоторые детали в нем, иначе они рискуют испортить образ, от которого может зарябить в глазах. Среди других принтов популярными будут цветочные рисунки,  орнаменты, мультяшные герои, камуфляж, пейзажные мотивы – такой весенние жизнерадостные сюжеты.

# Фотофакт # Мода # Уличная мода # Мужская мода # Ольга Демидова # Елена Лосева

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