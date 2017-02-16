Всё дело в шляпе! Какие шляпы в моде в 2017 году?

Ещё век назад ни одна уважающая себя дама не могла появиться на улице без головного убора, это было признаком хорошего тона и защитой нежной кожи лица от солнца… Времена меняются, но шляпки по-прежнему остаются самым загадочным и стильным аксессуаром для модниц. И будущая весна – не исключение – все дело будет в шляпках! Они позволят нам привнести шарм в обыкновенные будни, акцентируют внимание на наших чертах лица.

Миниатюрные шляпки в виде бантов, легкие панамы, спортивные кепки – каждая девушка сможет найти свой головной убор в зависимости от стиля. Но с особым удовольствием дизайнеры совершили реверанс в прошлое!

Классика и ретро – фаворит всех дизайнеров. Шляпы с округлой тульей и широкими мягкими полями, прикрывающими буквально пол-лица – прекрасный вариант, они отлично сочетаются с классическим прямым плащом, приталенным пальто, летящими в пол платьями, отлично вписываются в повседневный стиль.

Шляпки с короткими полями и округлым дном довольно универсальны и подходят практически всем! Они оригинальны, придают нотку сексуальности, мужского характера, можно хулиганить весной! Отлично будут смотреться под классическое пальто, кардиганы, джинсы. Главное – не переборщить с остальным комплектом – такая шляпа должна быть единственной «мужской» вещью в наряде. Вообще, шляпки в 2017 году выступают как легкая модная провокация. И если вы не одеваетесь в консервативном стиле – тем лучше – именно они станут оригинальным акцентом

Бейсбольные кепки продемонстрируют самую высокую моду, где органично сочетаются активный стиль и творческий подход в декоре.

Пэчворк, яркие цвета, металлические элементы, вышивка— модные тенденции. Хулиганская– отличный способ разбавить скучный образ. классический стиль с этим головным убором зазвучит по-новому, придает свежести и мальчишеского задора.

Стиль милитари , например, невозможно представить без фуражки – еще одной разновидности кепи. Такой аксессуар будет отлично смотреться под плащ, длинное пальто или куртку. Также романтичные вещи в сочетании с такими фуражками –модное решение.

Классические фасоны требуют и классической гаммы. Вообще , цвет должен подходить к тону кожи. Очень эффектно будут смотреться модели насыщенных сапфирово-синих тонов, оттенки хаки, сиреневого будут отличным выбором. красный, бордовый, нежно-розовый. Можно добавить кусочек цветной ткани – ленту и разбавить скучную цветовую гамму. Цвет шляпы не обязан подходить ко всей вашей одежде, но должен гармонировать с оттенком перчаток, обувью или сумкой.

Девушкам с лицом в форме сердца подойдут шляпы с узкими полями, панамы. Обладательницам круглого лица подойдут любые шляпки с широкими полями и высокой тульей. Они зрительно удлинят лицо, придав ему благородные очертания. Лучше избегать шляп-колоколов и панамок, они еще больше расширят. Девушкам с лицом в форме треугольника стоит подобрать для себя шляпку, зрительно делающую верхнюю часть головы менее объемной. Подойдут тонкие вязаные шапочки, легкие панамки. Девушкам с квадратным лицом подойдут ассиметричные модели шляпок или если у вас ярко выраженные щеки, то откажитесь от головных уборов с узкими полями, а если слишком узкое лицо – то небольшие шляпки будут, как нельзя кстати.

Панамы и канотье также прекрасно впишутся в весеннюю программу! И помните совет замечательной Коко Шанель: чтобы оставаться незаменимой, не надо походить на других, и в этом деле на помощь придут шляпы!