Мода-2013. Как должны выглядеть подружки невесты?

Летом марш Мендельсона звучит особенно прекрасно! Самое время – записаться в хоровод очаровательных подружек невесты и воплотить свою мечту об идеальном платье, а, возможно, и поймать заветный букет невесты! Сценарий, место и наряд примы торжества – основные критерии в выборе гардероба фрейлин. Составим несколько модных свадебных сетов прямо сейчас.

Традиция наряжаться в одинаковые платья друзьям молодоженов известна еще со времен древнеримского права. Так свидетели отгоняли злых духов от невесты и жениха. Сегодня платья-близнецы – классика свадебной моды. Однако дизайнеры стараются разнообразить западные каноны и действуют по принципу знаменитых подружек из фильма «Секс в большом городе» - выбирают одинаковые фасоны в разных цветах или наоборот. Дизайнер Ольга Кардаш нашла стильную трактовку для подружек-фей! От воздушных ярко-желтых платьев разных фасонов до модного альянса в стиле ретро со вкусом фисташек.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Я всегда делаю модели, которые сочетаются. Например, подружки могут выбрать как платье, так и комбинезон, который лучше подходит к типу фигуры. Комбинезон подходит многим девушкам, желательно, чтобы фигура была пропорциональной. Если фигура грушевидная, или верхняя часть – плечи широкие – это не идеальный вариант.

Милитари 30-х или роскошный винтаж в тему нашумевшего фильма «Великий Гетсби» - универсальные силуэты, которые подойдут каждой подружке невесты. Макси или миди, классическая пастельная гамма или насыщенные цвета драгоценных камней – вопросы фигуры и общей концепции свадьбы. Золотое правило – не затмить подвенечное платье, а гармонично его дополнить! К примеру, если вы задумали круизное путешествие, то классическая полоска, как нельзя кстати! Ольга Кардаш для свадебного морского уикенда выбирает трендовые контрастные цвета, сочетает фактуры и не забывает про жизнь своих нарядов после церемонии, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Здесь хаотичный рисунок, напоминающий ракушки, морскую волну, цветы, ракушки – каждый может по-своему увидеть какую-то иллюзию. Здесь полуприлегающий силуэт, юбка свободная, которая не обтягивает бедра, при том может скрывать недостатки . По переду кокетка треугольным вырезом, которая добавляет роста и делает уже талию.

Летние пальто или кардиганы прекрасно завершат образ очаровательных фрейлин. Для свадьбы подойдут изысканные варианты из кружева, ришелье, атласа и бархата. Преобразить наряды подружек невесты помогут и аксессуары: массивные подвески, крупные серьги и кольца. Стильный бонус этого лета -крупные колье — изысканные паутинки из благородных камней и металла отлично завершат вечерний образ.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Комбинезон однотонный, поэтому будут прекрасно смотреться более массивные украшения. В таком платье можно ничего не надевать – оно самодостаточное. Например, надеть маленькие жемчужные сережки, красную помаду и быть королевой бала.

Екатерина Прус-Анискович, дизайнер аксессуаров:

Треугольная форма колье не очень острая, поэтому подходит практически ко всем вырезам, можно благодаря треугольной форме удлинить силуэт. Если выбираем подвеску, то для укороченного силуэта нежелательно. А вот для длинного платья, оно подчеркнет красоту.

Цветочные венки – хит свадебной моды. Женственные и романтичные, они идеально дополнят легкую прическу. Среди трендовой палитры этого лета насыщенный изумрудный, лимонно-желтый, фиалковый, вишневый, а также спокойные нежные тона молочного, фисташкового, бананового. В общем, свадьба должна быть вкусной и яркой! Так что вступайте в ряды первых леди на свадьбе и проводите лето с удовольствием.