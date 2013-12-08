Мисс Земля-2013. Алис Энрич, модель из Венесуэлы, стала победительницей конкурса

Новости Филиппин. 22-летняя Алис Энрич, модель из Венесуэлы, стала обладательницей титула «Мисс Земля-2013». Форум красоты прошёл на Филиппинах.

Титул «Мисс Огонь» (3-вице Мисс) завоевала представительница Южной Кореи. «Мисс Вода» (2-вице Мисс) получила представительница Таиланда. «Мисс Воздух» (1-вице Мисс) – красавица из Австрии.

В состязании участвовали 88 красавиц. В восьмерку лучших, по мнению жюри, вошли участницы из Австрии, Южной Кореи, Мексики, Таиланда, Польши, Филиппин, Венесуэлы и Сербии.

Напомним, это уже вторая победа представительниц Венесуэлы на конкурсах красоты в этом году. Месяц назад титул «Мисс Вселенная-2013» завоевала 25-летняя венесуэлка Габриэла Ислер. А несколько лет назад, ещё одна венесуэльская красавица, Ивиан Лунасоль Саркос Кольменарес, стала «Мисс-мира-2011» (смотрите видео).

Конкурс «Мисс Земля» – один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Он проводится с 2001 года и от других своей «экологической» направленностью: победительница участвует в различных благотворительных акциях, направленных на защиту окружающей среды.