Мисс мира-2014. Россию представит 20-летняя студентка РУДН Анастасия Костенко

Новости России. На конкурсе «Мисс мира-2014» Россию будет представлять 20-летняя Анастасия Костенко. Рост красавицы составляет 175 см, параметры – 82-61-91.

За право называться самой красивой девушкой в мире конкурсантки будут бороться 14 декабря.

По правилам конкурса и на «Мисс Мира», и на «Мисс Вселенная» страну должна представлять претендентка, получившая титул первой красавицы своей страны.

Напомним, титул «Мисс Россия» еще в марте завоевала 24-летняя Юлия Алипова, уроженка города Балаково Саратовской области. Но в этом году администрация «Мисс Россия» столкнулась с тем, что организаторы обоих шоу сдвинули стандартные сроки проведения конкурсов. «Мисс Мира» пройдет в Лондоне 14 декабря 2014 года, а «Мисс Вселенная» в Майами 25 января 2015 года. За столь короткий временной промежуток Юлия физически не сможет подготовиться к ним.

Анастасию Костенко на «Мисс мира» делегировали неслучайно. Девушка стала Вице-«Мисс Россией – 2014».

Анастасия родом из маленького российского города Сальск Ростовской области. В Ростове девушка закончила колледж искусств по специальности «искусство балета». Играет на фортепиано, занимается хореографией, рисованием, увлекается психологией. После участия в конкурсе «Мисс Россия» девушка поступила в РУДН на факультет журналистики.

Некоторые факты об Анастасии Костенко:

Знак зодиака: Овен

Любимый фильм: «Черный лебедь»

Любимая книга: Достоевский «Идиот»

Любимое блюдо: борщ, который готовит мама

Увлечения: психология



Пресс-служба конкурса «Мисс Россия»:

Конкурс «Мисс Мира» стартует в Лондоне 20 ноября и продлится три с половиной недели. За этот период участницы проявят себя в конкурсах талантов, национальных костюмов, «Мисс Топ-модель», конкурсе купальников, «Мисс Спорт», а также представят на суд жюри проект о благотворительной деятельности в своей стране. Церемония финала состоится 14 декабря в лондонском выставочном конгресс-центре ExCel London. В этом году в «Мисс Мира» примут участие конкурсантки из 129 стран.