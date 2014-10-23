Долгие осенние прогулки, яркие краски и неспешное обнажение природы. «Золото» осени вынуждает жаждать роскоши. Ностальгические и спокойные месяцы, когда гармония и комфорт становятся важнее эпатажа. Итак, осень-2014. Какой ее видят именитые дизайнеры?

Эльвира Жвикова, модельер:

С одной стороны – обилие этники, с другой стороны – влияние мужского костюма. Также мы с удовольствием носим романтические платья со сказочными принтами в духе Дольче и Габбана. Не исключаются флоральные набивки, как будто мы попали в заколдованный лес с пышными цветочными букетами, растениями, древесными мотивами, мотивами листьев, перьев.

Если мы будем говорить о тех предпочтительных цветах, которые актуальны в наступающем сезоне, то это, безусловно, очень яркая цветовая палитра. С одной стороны – изумрудный зеленый. С другой стороны – осенние желтые оттенки. Все это оттеняется так называемыми винными красными, потому что красный цвет также в фаворе. И, конечно же, успокаивается целым набором серо-графитовых оттенков и тотальным луком в черном цвете. С другой стороны – нежнейшие сладковатые постели. Немного лавандовых оттенков, цвет орхидеи, пудры. Все это активно используется в тканях для пальто.

Если говорить о пальто, а именно в пальто хочется укутаться уже таким достаточно морозным утром, то, конечно же, маскулинное настроение как никогда кстати: чистые лаконичные формы, плотные шерстяные ткани, чем-то напоминающие валенное сукно. И 100-процентное практически заимствование из мужского гардероба. Слегка падающее плечо, прямой силуэт, небольшой объем, не слишком преувеличенный, то есть несколько отходим от таких тем, как «оверсайз». Тем не менее тема многослойности присутствует. С таким пальто очень хорошо работают юбки «семь-восьмых», которые слега выглядывают из-под этого пальто, а также удлиненные трикотажные уютные, комфортные платья. То есть здесь мы наблюдаем явные реминисценции 90-х годов. К нам возвращается грасс слегка подгламуренный.

О чем бы еще хотелось сказать в качестве альтернативы пальто, это, конечно же, пончо. Этно-стиль у нас актуален в нынешнем сезоне, поэтому смело одеваем клетчатые пончо, крой «летучая мышь», всевозможные накидки, удлиненные, которые также работают очень хорошо на многослойный образ. Единственное замечание: если мы носим объемный верх, то, естественно, дополняется он либо узкой трикотажной юбкой, либо узкими брюками.

Кстати, о трикотаже. Трикотаж не первый сезон занимает лидирующие позиции. В этом сезоне актуален цельный костюм из трикотажа, в одном тоне. Более того, новинка сезона – это трикотажные брюки. Уж насколько они приживутся в нашем гардеробе – это уже следующий вопрос. Но это, опять же, такой реверанс в сторону начала 70-х годов.

Если мы будем говорить об аксессуарах, то это, конечно же, широкополые шляпы, это объемные капюшоны с меховой отделкой, это меховые муфты, которые могут трансформироваться в сумки, это, безусловно, объемные сумки, которые приходят на смену шопперам (бесформенным сумкам, в которых помещалась вся женская жизнь). В этом сезоне мы носим сумки более четкой геометрической формы. И мы можем отойти от классических нейтральных цветов. В этом сезоне модны цветные сумки. Это, безусловно, темные оттенки зелени, это мягкие серо-палевые оттенки, это такие пудровые розоватые оттенки, усложненные для осеннего сезона.

Если говорить о том, какая же обувь будет дополнять все это модное настроение сезона, то, безусловно, и здесь не обошлось без влияния мужского стиля. По крайней мере для городской среды это сегодня настроение «must have». Очень хорошо будут «оксфорды» сочетаться с удлиненными трикотажными юбками либо юбками а-силуэта. Это будет хорошая альтернатива платформе. Конечно же, сюда дополняются устойчивые каблуки всевозможных форм. И что еще можно сказать? Батильоны и ботинки до щиколотки также занимают приоритетные позиции. Более того, с батильонами и ботинками будут очень хорошо смотреться укороченные брюки. Не обязательно зауженные книзу. Иногда могут быть совершенно прямые. Это та новая модная тенденция, которая сохранит свое влияние и на следующий летний сезон. Зарождается она уже нынешней осенью.

Актуальны также ассиметричные крупные серьги, которые можно носить только в одном ухе. И такие вот рок-н-ролльные звезды, панковские звезды, украшенные кристаллами, которые также могут добавить яркости в зимний гардероб.

Согласитесь: мода нынешнего сезона милостива к персональным пристрастиям. Облачиться в яркие цвета или выбрать мягкий пудровый, носить мини или сдержанное миди. Нам есть из чего выбирать, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. А это, согласитесь, большой плюс.