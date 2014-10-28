Макияж и прическа в стиле актрисы Одри Хепберн: мастер-класс от стилистов

Ее называли принцессой Голливуда, одной из самых стильных женщин кино за всю его историю. Потомственная аристократка и талантливая актриса. Она до сих пор вдохновляет стилистов и дизайнеров. Приблизиться к этому идеалу хотя бы немножко – наша сегодняшняя задача.

И, конечно, без помощи профессиональных стилистов нам не обойтись. Начнем, как водится, с самого начала.

Татьяна Тетерук, стилист:

На очищенную кожу лица наносится консилер. И потом главное его очень хорошо растушевать для того, чтобы этих зеленых пятен не было видно уже под тональным кремом. С помощью спонжика это все растушевываем.

С помощью жирной текстуры и кисточки я буду наносить тон на лицо для идеального и равномерного покрытия. Теперь, если вы обратите внимание, я наношу тон. Наши покраснения, наши прыщики уже не видны и не просвечиваются из-за зеленого консилера, который я наносила до этого. Не забываем наносить на мочки ушей для того, чтобы при дневном свете у нас не отличались цвет ушей, лица и шеи. С помощью спонжика я начинаю промакивать верхний слой. Таким образом, спонжик у меня впитывает все излишки средства.

Для того, чтобы наша кожа в течения дня не блестела, на все лицо я буду наносить пудру. Таким образом, я смогу тональный крем зафиксировать и равномерно нанести саму пудру с помощью широкой кисточки. Делаю это круговыми движения с одной и с другой стороны. Кисточка готова. Но для того, чтобы слой был тонкий, излишки с кисточки я смахиваю.

У Одри всегда были широкие красивые брови. Сейчас брови в стиле «фэшн» очень модные. Поэтому Катерине мы визуально будем брови расширять, делать их шире. Я буду использовать тени для того, чтобы брови казались визуально шире. Таким образом я смогу подчеркнуть их линию. Брови делаем густые и насыщенные.

Следующий этап. Я с помощью кисточки, желательно чтобы кисточка была плоская для нанесения, буду наносить серые тени по всему подвижному веку. Я прорисовываю линию для того, чтобы визуально увеличить подвижное веко. И с помощью тоненькой плоской кисточки я буду этот карандаш растушевывать. Тушуем вверх, потому что на эту линию я буду наносить тени.

Одри Хепберн из культового нынче «Завтрака у Тиффани» – это 60-е годы прошлого века.

Макияж в стиле 60-х – это выразительные глаза, много туши, проработанная темными тенями складка верхнего века и непременные стрелки-ласточки.

Татьяна Тетерук, стилист:

Для того, чтобы скорректировать и нарисовать на нашей модели скулы, я буду использовать бронзатор. Также темная пудра будет, в принципе, пригодна на несколько оттенков, которые темнее, чем ваша кожа.

Я определяю область скул и с помощью корректора, с помощью кисточки буду наносить на лицо модели, рисовать скулы. Немножко наношу на лоб для того, чтобы визуально сузить.

Для большей выразительности добавим немного искусственных ресничек. В 60-е, кстати, искусственные ресницы тоже пользовались большой популярностью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Тетерук, стилист:

Реснички лучше всего клеить уже на прокрашенные тушью свои ресницы.

Не забываем главное правило: если в макияже акцент сделан на глаза, то губы должны быть нейтральных оттенков.

Татьяна Тетерук, стилист:

С помощью розового и прозрачного блеска я буду увеличивать форму губ. Вначале начнем с розового блеска. Затем то же самое проделаю с прозрачным блеском. И наношу для увеличения губ на середину. Таким образом визуально увеличивая объем губ.

Макияж готов, но образ не будет завершенным без прически.

Юлита Тимоеева-Гайкова, парикмахер-стилист:

Сегодня я выбрала прическу из кинофильма «Завтрак у Тиффани», в котором участвовала Одри. Для прически нам понадобиться лак, резинка, валик, шпильки с невидимками.