«Мисс Минск-2013»: с чем девушки пришли на финишную прямую?

Новости Беларуси. До финиша проекта — всего полторы недели. Финалистки готовы на любые испытания, лишь бы заполучить драгоценную награду. Каждый день — новая программа. Культурная, и, конечно, развлекательная. Но не на этот раз... за сто километров от столицы девушки приехали в разгар аграрного сезона.

Красота — страшная сила, но и без физической силы иногда — никак.

Тяжелый труд сельского жителя — это вам не фотосессия в модной студии или дорогущие наряды. Сегодня в «тренде» - резиновые перчатки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Некоторых такая смена декораций откровенно испугала. Но на практике все оказалось проще. Современное оборудование в помощь — и первые литры молока — в зачет участницам.

Среди конкурсанток оказались и люди «в теме». Наталию, например, абсолютно не смутил новый имидж.

Наталия Кеник, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Ой, я человек такой.. могу и в навоз, и в кустах в огороде возиться целый день. Для меня это не проблема.У меня есть деревня на Нарочи, там живет бабушка любимая, ей привет!

Хорошая попытка: «будь проще и люди к тебе потянутся». Возможно, «пиар»? Но по ходу разговора стало понятно, что девушка действительно знает чего хочет. Главная цель — подиум. Сделать карьеру в модельном бизнесе с помощью такого кастинга — вполне возможно. Тем более, что детская мечта стать патологоанатомом — так и не осуществилась.

Наталия Кеник, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Модель — профессия ответственная. Это надо и туда поехать, и переодеться, и самой накраситься, если не получается, надо прибежать и выступить, это надо прибежать и стать правильно. А то, что мы ездим по уголкам Минска, Беларуси, я думаю, это для расширения нашего кругозора больше.

С утра до вечера — сплошной водоворот событий. Главная работа этих девушек — просто хорошо выглядеть. И, если надо, блеснуть эрудицией. Большинство конкурсанток — студентки. Они уже попали на TV, но голубая мечта, кажется, заключается в том, чтобы здесь и остаться. А вот и первый тест на профпригодность...

По эту сторону прямого эфира бывали считанные единицы. Для девушек организовали уникальную возможность на все посмотреть изнутри... И себя показать. Мастер-класс — в исполнении ведущего новостей «24 часа» - Жана Кодебы. От профессионального превосходства которого некоторые девушки попробовали отгородиться известным способом: мол, лучшая защита — это нападение.

И все-таки режиссеры расставили всех по своим местам. В частности девушек — на место ведущего.

Екатерина Володько, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Это море эмоций, позитива, очень хороший коллектив, все помогают.

Светлана Минальд, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Пока пробовала себя в роли ведущей на радио. А новости читала первый раз. Нужно готовиться, нужно читать новости, чтобы не получилось, как у меня сегодня. А так - очень здорово!

Это — первая фотосессия проекта. Тонкостями подачи профессиональных моделей владеют прока не все... но очень стараются.

Светлана — будущий журналист. Сейчас заканчивает учебу на пятом курсе. Впереди осталась только защита дипломного проекта. К слову, организаторы именно для нее сделали небольшую поблажку: на время сдачи отпустят с проекта. Ну а потом — бегом на репетицию.

Светлана Минальд, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

И выпускной у меня будет 27 июня, когда будет финал. Так что на финале буду отмечать свой выпускной, если вдруг не выиграю.

Главный на площадке — Евгений. Его советам подчиняются беспрекословно, ведь именно от него зависит, каким будет портфолио потенциальных «мисс-минск».

Евгений Бузук, фотограф:

В целом девчонки меня приятно удивили. Они старались. У кого-то получалось сразу, у кого-то чуть позже, но в целом они молодцы.

Свет под правильным углом, порой утомительное позирование — все ради нескольких удачных снимков.

Пока одних фотограф учит постановочным премудростям — другие в томительном ожидании своей очереди. А вот ждать торжественного момента, когда только одной из 27-ми оденут корону победительницы осталось до 27 июня.