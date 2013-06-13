Финалистки конкурса «Мисс Минск» попробовали себя в роли телеведущих

Новости Беларуси. Возможность почувствовать себя в роли телеведущих получили 13 июня финалистки конкурса «Мисс Минск». Девушек встречали на телеканале СТВ, где им рассказали и показали, как делается современное телевидение.

Уже не один день конкурсантки находятся в объективе фото- и телекамер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, по их словам, экскурсия по коридорам телеканала – еще одна возможность научиться работать в кадре.

Яна Концевенко, участница конкурса «Мисс Минск-2013»:

Я очень старалась. Для меня это был первый такой опыт. Очень сложно, очень волнительно, потому что, когда дома смотришь на это, кажется, что тут такого сложного: сел, прочитал и рассказал все и ушел.

Светлана Минальд, участница конкурса «Мисс Минск-2013»:

Я вообще учусь на журналиста, заканчиваю пятый курс. Но пока пробовала себя в роли корреспондента и ведущей радио. Новости были первый раз. Нужно готовиться.

Екатерина Володько, участница конкурса «Мисс Минск-2013»:

Надо быть освещенным, надо знать очень многое, надо быть начитанным, чтобы была хорошая дикция, речь. Это играет очень важную роль.