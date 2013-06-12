Мода-2013. Какие принты в тренде и как их сочетать?

В этом сезоне дизайнеры отправляют нас в райский сад, на охоту, и даже космос! Какие принты выбрать этим летом, а главное – как их сочетать, узнала корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Во саду ли в огороде!? Дизайнеры не перестают радовать сочными фруктово-цветочными десертами летом. Одежда на подиуме в буквальном смысле благоухает! Полевые цветы на легких платьях-трапециях в стиле ретро или цветочные узорные композиции на мотив кантри. В этом сезоне флористика от дизайнеров напоминает размытую акварель, особый шик – цветочные вышивки и аппликации. Крупные маки или мелкая россыпь лютиков – выбрать подходящий букет несложно, и все же правила в цветочной моде есть! К примеру, для девушек с грушевидным типом фигуры брюки и юбки с рисунком – это табу, они будут полнить. Платья макси или комбинезоны, усыпанные цветами, - выбор высоких и стройных особ! Хрупким леди подойдет мелкий цветочек, на фоне больших букетов они могут потеряться. Но все зависит от фактуры ткани!

Катя Герман, стилист:

Если вы выбираете большое количество цветов на своем платье, оно украшено разнообразными цветами, предлагаю вам оставить самым ярким пятном ваше платье. Девушкам крупного телосложении я бы не советовала много рюш в платье и цветастые краски. Лучшее быть более лаконичной.

Окунают дизайнеры в мир фауны и флоры. Причем все сразу! Абстракционные природные зарисовки – хит этого лета. Морские водоросли, зеленые массивы и, конечно, классика жанра – звериный принт! Дизайнеры делают животные рисунки яркими и цветными, а также создают оптические иллюзии. Имитация кожи рептилий, особенно хозяйки этого года – змеи, - талисман и в модном мире. Главный же вердикт хищного тренда – лаконичность!

Катя Герман:

Пускай все это будет сдержано, дополните это маленькими аксессуарами, которые имеют похожий принт, потому что можно прослыть дикой кошкой. К примеру, яркий леопард сочетаем с лаконичными черными брючками или легинсами, к ним дополним красный клатч.

Звездная россыпь и сияние планет…Галактика не перестает вдохновлять именитых дизайнеров! Космопринт собирает фэшн-почитателей по всему миру. Белорусский дизайнер Юлия Ачинович радует модниц уникальными принтами! Вы словно отправляетесь в фантастический мир флоры и путешествие по млечному пути! Вселенная особенно притягательна для дизайнера. К примеру, природный принт она сочетает с монгольскими этно-силуэтами и добавляет немного панковских заклепок.

Юлия Ачинович, дизайнер:

Это фотографии НАССовские, распечатанные на ткани. Эти принты интересны для меня тем, что можно сделать ткань и быть уверенным, что больше ни у кого из дизайнеров не будет такой ткани. Мне было интересно сделать узор из зверей. Это белки, сделаны калейдоскопом. На первый взгляд не понятно, что это белки. Издалека кажется, что это просто какой-то узор, а если поближе рассмотреть, то можно увидеть интерпретацию звериных принтов, мое видение.

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Катя Герман:

Обратите внимание, как я сочетаю юбку с этой блузой. В юбке есть вкрапления кораллового цвета, и я его выбрала для верха. Выглядит этот лук празднично.

Короткие шорты, яркая солнечная рубашка, небольшой кулон. Можно в сандалиях гулять целый день.

Такой комплект вы легко можете одеть на работу. Рубашку можно носить как на выпуск, так и заправить в брюки. Пояс брюк на талии - очень хорошо ее подчеркивает.

Какой бы принт вы не выбрали, помните, что в модной каллиграфии правит лаконичность!