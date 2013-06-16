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«Мисс Минск-2013». На Национальной библиотеке Беларуси запустили логотип проекта

16 июня 2013 14:12
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Новости Беларуси. Финалистки конкурса «Мисс Минск» на пути к своей вершине. В последнее время у девушек что ни день, то открытие. Еще недавно минские красавицы примеряли на себя роль телеведущей и репортера. А вот сегодня их ожидало испытание куда более серьёзное: в ста километрах от Минска, в одном из хозяйств, конкурсанткам пришлось постичь все премудрости  доильного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне вечером участницы конкурса собрались у Национальной библиотеки.  Здесь их ждали поклонники и родные, которые пришли поддержать девушек. О том, что в столице скоро назовут имя самой красивой минчанки сообщал и логотип конкурса. Яркой бегущей строкой текст появился на здании библиотеки.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Мисс Минск-2013»:
Действительно впервые то, что мы запускаем логотип конкурса «Мисс-Минск-2013» на Национальной библиотеке.  А почему бы и нет? Надо использовать все современные способы, в 21 веке живем! Девчонки отреагировали восторженно, сказали: «Хотим ехать, хотим собрать родственников, хотим флажки, хотим радоваться, потому что не каждый день запускается логотип проекта на Национальной библиотеке!»

# Мода # Мисс-Минск 2013. Новости # Анастасия Гузель- Ганиева

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