«Мисс Минск-2011». Как это было?
Накануне Дня города телеканал СТВ сделал минчанам достойный подарок: организовал праздник красоты, на котором стало известно имя самой красивой и грациозной девушки столицы.
Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году мы впервые Мисс Минск-2011 вручаем драгоценную диадему, впервые выносит на сцену высокий красивый трон в виде бриллианта.
Элеонора Езерская, телеведущая:
Так что такое красота? – сказал поэт. – Сосуд, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде?
Алексей Хлестов, певец:
Это главное событие города Минска, это столичное шоу.
Финалисткам конкурса «Мисс Минск-2011» нужно было сделать четыре выхода: в купальниках, свадебных платьях, одежде от молодых дизайнеров и вечерних нарядах.
Над образами девушек колдовали семь профессиональных стилистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марта Внук, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Очень волнуюсь. Время пролетело незаметно.
Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Мне кажется, нужно просто взять себя в руки, сосредоточиться на цели. А цель – это корона.
На финальном шоу был такой же аншлаг, как и на кастингах «Мисс Минск-2011». Среди зрителей – сплошь медийные персоны: звезды телевидения и эстрады.
Ольга Плотникова, певица:
Жду красоты и грации, жду, что перед нами пройдутся самые красивые девушки Минска.
Артем Ахпаш, телеведущий:
Собирается полный стадион, полный Дворец спорта.
От кастинга до финального шоу девушкам предстоял долгий и непростой путь, основательная подготовка к шоу «Мисс Минск». Отчет о буднях красавиц можно было увидеть в дневниках проекта. И светская львица Элеонора Езерская с удовольствием следила за подготовкой девушек.
Элеонора Езерская, телеведущая:
Они шли так хорошо, так мастерски сделаны, и так часто, что не увидеть их невозможно. На красоту смотреть всегда приятно.
И вот, в зале погас свет, заиграл вальс Мендельсона, и на сцене появились 28 красавиц в свадебных нарядах.
Сразу стало понятно: сегодня перед жюри стоит непростая задача (судить красоту – дело нелегкое), но, когда за него берутся профессионалы, результат будет объективным на все 100%.
Пошаговый отбор прямо на сцене Дворца спорта. В середине финального шоу из участия в конкурсе жюри исключило 13 претенденток. Шанс бороться за главный приз остается только у 15 девушек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Участницы конкурса:
Увы, я не попала в это число.
Я вообще не ожидала. Для меня это так приятно.
Я так рада!
И вот, долгожданное объявление результатов.
«Мисс дружба» стала самая эпатажная участница конкурса Ольга Кононович, самой спортивной признана футболистка Ольга Сокол, Екатерина Антонова, пришедшая на кастинг в свой День рождения, завоевала титул «Мисс фото», «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс пресса» и рекордсменка конкурса «Мисс Минск-2011» по количеству титулов – Татьяна Давыденко.
Татьяна Давыденко, «Мисс зрительских симпатий», «Мисс пресса»:
Мне очень приятно. «Мисс зрительских симпатий» уже было решено. Если честно, то не рассчитывала, что мне еще дадут какую-нибудь награду, но получила еще и «Мисс пресса».
Смешение пяти кровей, два диплома о высшем образовании и звание «Второй вице-мисс Минск-2011» у Малики Джумаевой.
Малика Джумаева, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:
Мне безумно приятно. Я не ожидала, честно. И была в таком восторге.
А Оксана Савко по праву заслужила титул «Первая вице-мисс Минск-2011».
Учащенный пульс, бешенный ритм сердца, шорох конверта с именем победительницы. И «Мисс Минск-2011» становится Ульяна Волоховская.
Ульяна самая высокая из претенденток, с детства занимается баскетболом, а в будущем станет медиком-экологом.
Ульяна Волоховская, «Мисс Минск-2011»:
Безмерное счастье. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Просто плаваю в море эмоций. Я очень рада. Большое спасибо всем.
Слезы – первые эмоции победительницы, затем их сменила улыбка на лице и бесконечное счастье в глазах.