«Мисс Минск-2011». Как это было?

Накануне Дня города телеканал СТВ сделал минчанам достойный подарок: организовал праздник красоты, на котором стало известно имя самой красивой и грациозной девушки столицы. Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году мы впервые Мисс Минск-2011 вручаем драгоценную диадему, впервые выносит на сцену высокий красивый трон в виде бриллианта.

Элеонора Езерская, телеведущая:

Так что такое красота? – сказал поэт. – Сосуд, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде?

Алексей Хлестов, певец:

Это главное событие города Минска, это столичное шоу. Финалисткам конкурса «Мисс Минск-2011» нужно было сделать четыре выхода: в купальниках, свадебных платьях, одежде от молодых дизайнеров и вечерних нарядах.

Над образами девушек колдовали семь профессиональных стилистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марта Внук, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Очень волнуюсь. Время пролетело незаметно.

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Мне кажется, нужно просто взять себя в руки, сосредоточиться на цели. А цель – это корона. На финальном шоу был такой же аншлаг, как и на кастингах «Мисс Минск-2011». Среди зрителей – сплошь медийные персоны: звезды телевидения и эстрады.

Ольга Плотникова, певица:

Жду красоты и грации, жду, что перед нами пройдутся самые красивые девушки Минска. Артем Ахпаш, телеведущий:

Собирается полный стадион, полный Дворец спорта. От кастинга до финального шоу девушкам предстоял долгий и непростой путь, основательная подготовка к шоу «Мисс Минск». Отчет о буднях красавиц можно было увидеть в дневниках проекта. И светская львица Элеонора Езерская с удовольствием следила за подготовкой девушек. Элеонора Езерская, телеведущая:

Они шли так хорошо, так мастерски сделаны, и так часто, что не увидеть их невозможно. На красоту смотреть всегда приятно. И вот, в зале погас свет, заиграл вальс Мендельсона, и на сцене появились 28 красавиц в свадебных нарядах.

Сразу стало понятно: сегодня перед жюри стоит непростая задача (судить красоту – дело нелегкое), но, когда за него берутся профессионалы, результат будет объективным на все 100%.

Пошаговый отбор прямо на сцене Дворца спорта. В середине финального шоу из участия в конкурсе жюри исключило 13 претенденток. Шанс бороться за главный приз остается только у 15 девушек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участницы конкурса:

Увы, я не попала в это число. Я вообще не ожидала. Для меня это так приятно. Я так рада! И вот, долгожданное объявление результатов. «Мисс дружба» стала самая эпатажная участница конкурса Ольга Кононович, самой спортивной признана футболистка Ольга Сокол, Екатерина Антонова, пришедшая на кастинг в свой День рождения, завоевала титул «Мисс фото», «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс пресса» и рекордсменка конкурса «Мисс Минск-2011» по количеству титулов – Татьяна Давыденко.

Татьяна Давыденко, «Мисс зрительских симпатий», «Мисс пресса»:

Мне очень приятно. «Мисс зрительских симпатий» уже было решено. Если честно, то не рассчитывала, что мне еще дадут какую-нибудь награду, но получила еще и «Мисс пресса». Смешение пяти кровей, два диплома о высшем образовании и звание «Второй вице-мисс Минск-2011» у Малики Джумаевой.

Малика Джумаева, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Мне безумно приятно. Я не ожидала, честно. И была в таком восторге. А Оксана Савко по праву заслужила титул «Первая вице-мисс Минск-2011». Учащенный пульс, бешенный ритм сердца, шорох конверта с именем победительницы. И «Мисс Минск-2011» становится Ульяна Волоховская.

Ульяна самая высокая из претенденток, с детства занимается баскетболом, а в будущем станет медиком-экологом.