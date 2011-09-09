Мисс Минск 2011. Шоу красоты проходит в столице

Все внимание сегодня приковано к сцене, где шоу красоты в самом разгаре. Дефиле девушек поистине незабываемо — 28 конкурсанток, претенденток на высший титул. Ведущие церемонии — Ирина Хануник-Ромбальская, Антон Славин, Лариса Грибалева и Алексей Хлестов.

По техническому оснащению сцена соответствует европейским требованиям таких конкурсов. Всё сделано для того. Чтобы девушки чувствовали себя на сцене комфортно и показали себя во всей красе, ведь сегодня их оценивают 11 членов жюри — представители шоу-бизнеса, моды, медийные персоны, победительница прошлого конкурса «Мисс Минск» Мария Кубракова. Впрочем, организаторы уверены, что сегодня перед жюри стоит нелёгкая задача.

Анастасия Гузель-Ганиева, руководитель проекта «Мисс Минск 2011»:

Из тысячи девушек мы выбрали 50. Из 50-ти мы должны были выбрать 25 — мы не смогли этого сделать. Мы выбрали 28 девушек. Мы думали, что отсеем во время проекта — мы не смогли этого сделать. У нас очень красивые девушки, они очень талантливы.

Девушек сегодня поддерживают знаменитые белорусские певцы: за время их выступления конкурсантки успевают переодеться. Конечно же, девушки очень сильно волнуются, но на сцене этого не показывают. Ведь каждая из них сегодня хочет одержать победу.

Александра Сокол, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

У каждой девушки есть что-то такое, за что ей можно присудить титул «Мисс Минск». Поэтому конкуренция тут буквально на каждом шагу.

Оксана Савко, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Это очень трепетно, очень волнительно, очень ответственно.

Победительница получит в подарок денежный приз и переходящую драгоценную диадему. Её доставили во Дворец спорта под охраной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».