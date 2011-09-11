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Мисс Минск 2011. Финальное шоу

11 сентября 2011 16:31
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В столичном Дворце спорта прошло грандиозное и красочное событие — финал конкурса «Мисс Минск 2011».

Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская. Ей вручили гран-при конкурса — 30 млн. белорусских рублей.

Первой вице мисс стала Оксана Савко. В награду она получила комплект ювелирных изделий с бриллиантами и жемчугом от ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».

Второй вице-мисс стала Малика Джумаева. Девушке подарили  карту Visa Gold премиум класса от «Трастбанка» с 5 миллионами рублей на счету

Татьяна Давыденко стала обладательницей титулов «Мисс пресса» и «Мисс зрительских симпатий». От завода «Горизонт» ей был вручен ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма, а также планшетный компьютер от ЗАО «Столичное телевидение».

«Мисс Фото» стала Екатерина Антонова, которая получила профессиональную фотосессию для обложки «Женского журнала».

Титул «Мисс Спорта» достался Александре Сокол. ТЧУП «Салон спортивных тренажеров» вручил ей сертификат на 5 миллионов рублей.

«Мисс Дружбы» стала Ольга Кононович.  В подарок она получила корзину с уникальной  косметикой Mon Platin с минералами Мертвого моря от ООО «Вест».
# Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011 # Мисс Минск

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