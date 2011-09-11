Мисс Минск 2011. Финальное шоу

В столичном Дворце спорта прошло грандиозное и красочное событие — финал конкурса «Мисс Минск 2011».

Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская. Ей вручили гран-при конкурса — 30 млн. белорусских рублей.



Первой вице мисс стала Оксана Савко. В награду она получила комплект ювелирных изделий с бриллиантами и жемчугом от ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».



Второй вице-мисс стала Малика Джумаева. Девушке подарили карту Visa Gold премиум класса от «Трастбанка» с 5 миллионами рублей на счету



Татьяна Давыденко стала обладательницей титулов «Мисс пресса» и «Мисс зрительских симпатий». От завода «Горизонт» ей был вручен ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма, а также планшетный компьютер от ЗАО «Столичное телевидение».

«Мисс Фото» стала, которая получила профессиональную фотосессию для обложки «Женского журнала».Титул «Мисс Спорта» достался. ТЧУП «Салон спортивных тренажеров» вручил ей сертификат на 5 миллионов рублей.«Мисс Дружбы» стала. В подарок она получила корзину с уникальной косметикой Mon Platin с минералами Мертвого моря от ООО «Вест».