Мисс Минск 2011. Финальное шоу

Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская. Ей вручили гран-при конкурса — 30 млн. белорусских рублей.
Первой вице мисс стала Оксана Савко. В награду она получила комплект ювелирных изделий с бриллиантами и жемчугом от ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
Второй вице-мисс стала Малика Джумаева. Девушке подарили карту Visa Gold премиум класса от «Трастбанка» с 5 миллионами рублей на счету
Татьяна Давыденко стала обладательницей титулов «Мисс пресса» и «Мисс зрительских симпатий». От завода «Горизонт» ей был вручен ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма, а также планшетный компьютер от ЗАО «Столичное телевидение».
Титул «Мисс Спорта» достался Александре Сокол. ТЧУП «Салон спортивных тренажеров» вручил ей сертификат на 5 миллионов рублей.
«Мисс Дружбы» стала Ольга Кононович. В подарок она получила корзину с уникальной косметикой Mon Platin с минералами Мертвого моря от ООО «Вест».