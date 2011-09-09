Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская

В столичном Дворце спорта прошло грандиозное и красочное событие — финал конкурса «Мисс Минск 2011». О его подготовке и буднях конкурсанток мы рассказывали каждый день в выпусках новостей и телевизионных дневниках. И вот настал день, которого так долго ждали и к которому так долго шли.

На протяжении трёх недель девушки готовились к этому моменту: с ними работали преподаватели хореографы, преподаватели по дефиле, психологи, их обучали актёрскому мастерству и искусству визажа. Сегодня для них своего рода экзамен — жюри назвало имя Мисс Минск 2011.

Дворец спорта с самого утра перепрофилировался в школу красоты. Разве что спортивный интерес — кто из девушек примерит главный приз, диадему. Над образом каждой конкурсантки работают стилисты.

Инна Тимофеева, художник-стилист конкурса «Мисс Минск 2011»:

Трудится команда визажистов и парикмахеров, и они стараются ещё более раскрыть девочек в их красоте.

С каждым часом напряжение растёт. Звучит вальс Мендельсона, и на подиуме 28 конкурсанток в свадебных платьях.

Ведущие церемонии — Ирина Хануник-Ромбальская, Антон Славин, Лариса Грибалева и Алексей Хлестов.

По техническому оснащению сцена соответствует европейским требованиям таких конкурсов. Всё сделано для того, чтобы девушки чувствовали себя на сцене комфортно и показали себя во всей красе, ведь сегодня их оценивают 11 членов жюри — представители шоу-бизнеса, моды, медийные персоны, победительница прошлого конкурса «Мисс Минск» Мария Кубракова. Возглавил судейскую команду народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Девушек сегодня поддерживают знаменитые белорусские певцы: за время их выступления конкурсантки успевают переодеться. Главное — не надеть наряд соперницы.

Елена Бевтош, художник по костюмам:

Этот конкурс на моей памяти не первый, и уже профессионализм сам нас ведёт. Я очень благодарна девочкам, они нам помогают — помнят свои платья, все свои костюмы. Гардеробы у девушек сегодня богатые — есть и перья, и аппликации, и стразы Сваровски.

Семь костюмеров успевали переодеть девушек за считанные мгновения. Или наоборот. Второго дефиле по крайней мере мужская половина зала точно ждала с нетерпением.

Конкурс проходит каждые два года и не только приносит популярность участницам, но и открывает новые имена в индустрии моды. Какие тренды молодых кутюрье будут носить, девушки продемонстрировали на сцене.

На сцене — высший класс, но за кулисами девушки не скрывали эмоций и очень переживали. Тем более, дальше борьбу продолжили не все. В вечерних платьях на подиум вышли только 15 красавиц.

Девушкам предстояло доказать, что они не только красивые, но ещё и умные, ответив на каверзные вопросы ведущих. Главное — не растеряться и понравиться жюри. Некоторые и сами задавали судьям провокационные вопросы.

Три часа пролетели как одно мгновение, судьи удалились на совещание. Всего восемь титулов, один из них — «Мисс зрительских симпатий» — уже известен ранее. Татьяна Давыденко набрала наибольшее количество баллов во время голосования в прямом эфире. Она же стала и «Мисс Пресса».

«Мисс Дружбу» выбрали сами девушки — это Ольга Кононович. Самой спортивной оказалась Александра Сокол. «Мисс Фото» — Екатерина Антонова. Вторая вице-мисс — Малика Джумаева. Первая вице-мисс — Оксана Савко.

И главная номинация — самая красивая девушка столицы. Ульяне Волоховской 18 лет, она студентка экологического университета, будущий медицинский эколог. Красавице достался главный приз — денежная премия и драгоценная диадема, сделанная из белого золота с бриллиантами, топазами и жемчугом.

Увидеть шоу «Мисс Минск 2011» можно будет 10 сентября в 20.00 в эфире телеканала СТВ.