Мисс Интерконтиненталь – 2013. Россиянка Екатерина Плехова – победительница конкурса

Новости России. Финал международного конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь» прошёл в ночь на воскресенье в Магдебурге (Германия). Участие в престижном форуме приняли красавицы из 61 страны (смотрите видео).

Титул «Мисс Интерконтиненталь – 2013» завоевала 23-летняя россиянка Екатерина Плехова. Рост красавицы – 175 см, параметры 84-60-90. Девушке вручили корону с 720 драгоценными камнями, а также денежную премию в размере 35 тысяч долларов.

Екатерина родилась, выросла и живёт в Петербурге. В 2011 году красавица стала «Мисс Санкт-Петербург». Катя Плеханова с красным дипломом закончила Государственную Морскую Академию (факультет международного транспортного менеджмента). Сейчас продолжает обучение в аспирантуре.

Титул «1-вице Мисс Интерконтиненталь – 2013» достался красавице из Пуэрто Рико. «2-вице Мисс Интерконтиненталь 2013» – представительница Колумбии. «3-вице Мисс Интерконтиненталь 2013» – Филиппин. «4-вице Мисс Интерконтиненталь 2013» – ЮАР. На всех участниц конкурса можно посмотреть здесь.



Напомним, этой осенью определились победительницы престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная-2013» и «Мисс мира-2013». Титул «Мисс Вселенная-2013» завоевала 25-летняя венесуэлка Габриэла Ислер. Девушка работает на телевидении. Красавица получила диадему из белого и жёлтого золота, сертификат на сумму 270 тысяч долларов, а также оплаченное проживание на протяжении года в Нью-Йорке.

Обладательницей титула «Мисс мира-2013» стала Меган Янг из Филиппин. Меган – известная модель, актриса и телеведущая. Девушке 23 года, она обожает кинематограф, фанатеет от Гарри Поттера и любит играть в видеоигры. Красавица учится в колледже на специальности «Цифровые фильмы».