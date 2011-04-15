Свадебные платья. Как подобрать платья и как сделать из мужа украшение

Выбор нарядов – один из самых трепетных, приятных и завораживающих моментов подготовки к свадьбе. Определиться с платьем и костюмом стоит заранее, за три-четыре месяца до торжества. Чтобы осталось время для подбора сопутствующих аксессуаров.

В наступившем сезоне у дизайнеров в почете два силуэта свадебных платьев.

Первая модная тенденция – пышные платья с мягкими или жесткими корсетами.

Здесь же – очень актуальные узорчатые вкрапления в виде плотного шелка, в том числе, с набивным рисунком.

Алена Попова, стилист:

Платье принцессы предполагает пышную юбку. Сегодня эти юбки делают из колоссального количества материалов. Фаворитом остаются тюли самых различных оттенков и видов. Классика жанра – молочный цвет, кипенно-белый. Особенно в этом сезоне популярны кипенно-белые платья, также много-много белоснежного.

Среди тканей главенствуют и атласные шелка, которые без подкладочного материала способны держать форму.

Сверху богатая основа зачастую драпируется летящим шифоном. Этот тандем используется во втором модном силуэте сезона – длинном струящемся свадебном платье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Изысканные платья в пол, которые повторяют вечерний наряд, подходят как молодой, так и бальзаковского возраста даме. Все очень элегантно, красиво, достойно.

Если вы готовы экспериментировать, то дизайнеры могут предложить забыть обо всем белоснежном. В фаворе нынче нежно-молочные оттенки свадебных платьев.

Алена Попова, стилист:

Многим девушкам, особенно среднерусской внешности, они больше подходят, потому что девушки белокожие. Кипенно-белые платья выглядят не очень эстетично, особенно если девушка решается выйти замуж не летом, когда кожа более-менее подготовлена. Кипенно-белый – достаточно опасный цвет.

После подбора свадебного платья невесту ожидают увлекательные поиски аксессуаров. В моде остается фата, цветы в виде броши или украшений и еще – шляпки. От самых игривых, изящных до больших и элегантных.

А туфелькам полагается достаточно высокий, но устойчивый каблук. В качестве подарка от наступившего сезона – милейшая атласная отделка.

И главное – свадебная мода уже давно предлагает не просто платье, фату или туфли. Она дарит завершенный образ, каждый элемент которого играет свою важную роль.

Алена Попова, стилист:

Если образ требует коротенькой перчатки, она будет в этом образе. Аксессуар сегодня – это второй «глосс в хоре». В этом вопросе нужно быть максимально аккуратным. Прислушивайтесь к советам профессионалов, которые работают в свадебной моде.

Выбор наряда для жениха – тоже дело ответственное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вряд ли стоит напоминать, что его образ должен дополнять и подчеркивать тот, что выбран для невесты. Созвучие в деталях и аксессуарах. И с этого тоже начинается семейное единение.

Алена Попова, стилист:

Есть две основные тенденции. Первая – это следование самому формальному дресс-коду. Нужен фрак.

Единственная оговорка: для фрака мужчина должен обладать достаточным ростом.

Вторая тенденция – классический строгий костюм, желательно светлых оттенков. Помните, что образ жениха может быть даже важнее, чем то самое королевское платье мечты.

В конце концов, это он сделал предложение руки и сердца. И на своей свадьбе он должен быть королем. Ну, и вашим лучшим украшением.