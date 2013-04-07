Мексиканский дизайнер изобразил куклу Барби без макияжа

По мнению Эдди Агирре, дизайнера из Мексики, кукла Барби без макияжа должна выглядеть взъерошенной и немного уставшей. У неё круги под глазами, брекеты, неровный цвет лица и прочие недостатки.

В создании нового образа красотки Барби на помощь дизайнеру пришли специалисты журнала, который, по словам Агирре, совсем скоро появится на прилавках. Первый номер издания будет полностью посвящен макияжу. Кроме того, эксперты уделят внимание колористике, психологии цвета, истории макияжа, а ненакрашенная Барби будет привлекать внимание потенциальных читателей. Барби без макияжа – своего рода послание Эдди Агирре о том, что никто не может похвастаться совершенным внешним видом.

Барби была создана в марте 1959 года компанией Mattel. За это время кукла предстала в разных образах: она была врачом, ветеринаром, поп-звездой, русалкой, сотрудницей полиции и даже астронавтом. Давно доказано: основы чувства стиля закладываются у ребенка чуть ли не с первых лет жизни. Конечно, не последнюю, а то и самую главную роль в формировании вкуса будущих модниц играет та самая Барби. Эта миниатюрная игрушка может научить ребенка многому (смотрите видео).