Как правильно наносить вечерний макияж, чтобы выглядеть незабываемо. Мастер-класс от визажиста

Вечерний макияж – это целое искусство. Тон лица должен быть ровным, без разводов и пятен. Для маскировки признаков усталости пользуйтесь осветляющей основой, в состав которой входят светоотражающие компоненты.

Юным девушкам с безупречной кожей совсем необязательно наносить тональный крем. А вот тем, у кого проблемная кожа, тональный крем поможет исправить ситуацию. В таких случая лучше использовать матирующие кожу средства с осветляющим эффектом.

Наталья Калюжная, визажист:

Движения должны быть мягкие, напоминающие мазки кисти.

Эффектно в вечернем макияже будет смотреться золотистая пудра на тон светлее тонального крема. Лучше все подойдет рассыпчатая пудра с тонкой текстурой. Она прекрасно фиксирует тон на лице и скрывает недостатки.

На щеки нанесите румяна натуральных оттенков, немного мерцающие. После этого можете приступать к макияжу глаз.

Наталья Калюжная, визажист:

На подвижное веко мазками мы наносим черный карандаш. Это создаст нам подложку под тени. Макияж будет очень насыщенный и стойкий.

Карандаш мы растушевываем с помощью небольшой кисточки.

Идеально подходят всем для вечернего макияжа тени перламутровых оттенков. Самый светлый оттенок теней используйте для нанесения на брови, а самый темный – как подводку.

Наталья Калюжная, визажист:

Наносим тени светлого цвета. Затем мы берем серые блестящие тени. И пушистой кистью наносим их прямо на зону, где у нас был растушеван карандаш. Поверх теней мы наносим рассыпчатые блестки. Это очень эффектно смотрится в ночных заведениях, клубах, так как они красиво очень блестят.

В конце нанесем под глаза немного светлого корректора. Это поможет нам очистить макияж даже если тени немного осыпались.

Сегодня вместо подводки мы используем маркер. Он очень стойкий и легко рисует стрелки.

Главное правило стрелок: не делайте их слишком длинными или высокими. Стрелка должна продолжать естественную линию ресниц и заканчиваться примерно на уровне кончика брови, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Выбор туши опять же многообразен. Лучше всего использовать водостойкую, так как она лучше держится и не осыпится в разгар вечеринки.

Макияж губ делается в соответствии с выбранным образом.

Наталья Калюжная, визажист:

Для макияжа губ мы используем вначале карандаш. Это сделает макияж губ более стойким.

Для губ мы можем тоже использовать блеск с легкими блестками. Это будет очень красиво смотреться вечером.

Собственно, вечерний макияж готов. И очень важен еще один незаменимый атрибут – хорошее настроение.

Наталья Калюжная, визажист:

Наш макияж окончен. С таким вечернем макияжем вы смело можете отправиться в театр, ресторан, ночной клуб или на другие мероприятия. Вы везде будете выглядеть шикарно и незабываемо.