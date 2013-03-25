Как правильно наносить вечерний макияж, чтобы выглядеть незабываемо. Мастер-класс от визажиста

Вечерний макияж – это целое искусство. Тон лица должен быть ровным, без разводов и пятен. Для маскировки признаков усталости пользуйтесь осветляющей основой, в состав которой входят светоотражающие компоненты.
Юным девушкам с безупречной кожей совсем необязательно наносить тональный крем. А вот тем, у кого проблемная кожа, тональный крем поможет исправить ситуацию. В таких случая лучше использовать матирующие кожу средства с осветляющим эффектом.
Наталья Калюжная, визажист:
Движения должны быть мягкие, напоминающие мазки кисти.
Эффектно в вечернем макияже будет смотреться золотистая пудра на тон светлее тонального крема. Лучше все подойдет рассыпчатая пудра с тонкой текстурой. Она прекрасно фиксирует тон на лице и скрывает недостатки.
На щеки нанесите румяна натуральных оттенков, немного мерцающие. После этого можете приступать к макияжу глаз.
Наталья Калюжная, визажист:
На подвижное веко мазками мы наносим черный карандаш. Это создаст нам подложку под тени. Макияж будет очень насыщенный и стойкий.
Карандаш мы растушевываем с помощью небольшой кисточки.
Идеально подходят всем для вечернего макияжа тени перламутровых оттенков. Самый светлый оттенок теней используйте для нанесения на брови, а самый темный – как подводку.
Наталья Калюжная, визажист:
Наносим тени светлого цвета. Затем мы берем серые блестящие тени. И пушистой кистью наносим их прямо на зону, где у нас был растушеван карандаш. Поверх теней мы наносим рассыпчатые блестки. Это очень эффектно смотрится в ночных заведениях, клубах, так как они красиво очень блестят.
В конце нанесем под глаза немного светлого корректора. Это поможет нам очистить макияж даже если тени немного осыпались.
Сегодня вместо подводки мы используем маркер. Он очень стойкий и легко рисует стрелки.
Главное правило стрелок: не делайте их слишком длинными или высокими. Стрелка должна продолжать естественную линию ресниц и заканчиваться примерно на уровне кончика брови, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Выбор туши опять же многообразен. Лучше всего использовать водостойкую, так как она лучше держится и не осыпится в разгар вечеринки.
Макияж губ делается в соответствии с выбранным образом.
Наталья Калюжная, визажист:
Для макияжа губ мы используем вначале карандаш. Это сделает макияж губ более стойким.
Для губ мы можем тоже использовать блеск с легкими блестками. Это будет очень красиво смотреться вечером.
Собственно, вечерний макияж готов. И очень важен еще один незаменимый атрибут – хорошее настроение.
Наталья Калюжная, визажист:
Наш макияж окончен. С таким вечернем макияжем вы смело можете отправиться в театр, ресторан, ночной клуб или на другие мероприятия. Вы везде будете выглядеть шикарно и незабываемо.