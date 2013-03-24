Группа «Лас Вегас» заглянула за нарядом в обычный Дом быта, а стилист vip-класса поработал в сельской парикмахерской

Новости Беларуси. Дом быта. Этакий памятник советской архитектуры. Но актуальности многофункциональный комплекс с дизайном из прошлого не теряет и ныне. Всегда полна горница людей. Заходишь с бытовыми проблемами, а выходишь с готовыми решениями. Здесь получают новую жизнь приговорённые сапожки. В химчистке пересчитают перышки архаичной подушке, кардинально изменят стиль в парикмахерской. Немудрено, здесь даже не три в одном, а десятки услуг в шаговой доступности.

Солистки группы «Лас Вегас» отправляются в столичный бытовой рай ради эксперимента, устроенного корреспондентами программы «Неделя»на СТВ.

До того, как их звезды взошли на небосклон белорусского шоубиза, признаются, сие заведение посещали. Их узнают по одежке. Эксклюзивный дизайн: откровенное мини усыпанное камнями, брюки с корсетам, изысканные платья в пол. Концертный гардероб пополняет белорусскому Лас Вегасу именитый минский дизайнер.

Солистки группы «Лас Вегас»:

У нас так: мы чего-то хотим, выбираем ткань, цвет, приходим к Еважине она дорабатывает. У нас союз и всегда на выходе получается то, чего мы хотели.

Задание на сегодня. Есть новая песня и номер. Костюм у певиц тоже уже готов. Но мы хотим оценить альтернативный вариант от представителей бытового обслуживания.

Артистки взяли ноты для того, чтобы модельер дома быта вышла в творческий астрал.

Но все же приступаем к эскизу. За карандаш взялась модельер-конструктор Полина. Швейную практику она пока совмещает с учебой. Десяток минут и модель в совместных эстетических муках рождена.

Рапеева Полина, модельер-конструктор швейного ателье:

С такими вещами интересно работать. Хотелось бы этого как можно чаще. Потому что устаешь делать одинаковые вещи. Хочется чаще делать что-то более инетерсное.

Вера Пашковская, модельер, директор швейного ателье:

Народ понял, что ходить индивидуально, а не как все, - престижно. Когда заказчик не знает что, мы показываем каталоги, у нас много наработок.

В канун профессионального праздника — дня бытового обслуживания, мы решили сделать подарок мастеру ножниц и расчесок четвертого разряда из сельского салона.

Елена Доморацкая, парикмахер:

После училища работала в Доме Быта. Была на курсах повышения квалификации.

Елена обслуживает 4 деревни. В каждой есть парикмахерские пункты. В местные филиалы дома быта она добирается самостоятельно, работает по графику. Сельских клиентов хватает. Вчера на ее кресле, к примеру, побывало 10 посетителей.

Мастер-класс на выезде. Из столичного салона вип-класса в сельский салон красоты направился один из ведущих топ-специалистов в сфере модельного бизнеса, парикмахер-стилист международного класса, чемпион Олимпийских игр по парикмахерскому искусству и нейл дизайну - в общем титулованный профессионал Денис Дмитренко. В свои 23 он отстриг сотни километров прядей и вылил десятки тонн лаков.

Внедрять услугу визаж в поселок приехала коллега Дениса Валерия. Пока Елена обслуживает последнюю клиентку, стилист отправляется на поиски жертвы красоты. На деревенской улице не многолюдно. В фойе общежития агропредприятия удается найти смелую даму.

Елена Доморацкая в профессии 26 лет. Работала какое-то время даже в парикмахерской аэропорта. Но 10 лет назад вернулась снова на село. Конечно, клиенты здесь неприхотливые.

Местный парикмахер Елена иногда попадает в город на курсы, но, признается, все-таки знаний не всегда хватает, потому старые приемы применяет чаще. Денис изучил обстановку. Стилист не доволен: гарсон — давно не в моде.

В кресле Ольга. Женщина работает на местном сельхозпредприятии, почти все время проводит в парнике. Потому самая удобная прическа — волосы собранные в хвостик.

Укладка и легкие локоны. Над прической Денис колдовал около часа, охотно обмениваясь опытом с коллегой Еленой. Теперь она озадачена: столько новой информации, не терпится ее применить на деле.

В работу над образом испытуемой подключается визажист. Конечно, в маленьких сельских парикмахерских пунктах нет таких услуг, впрочем, как и мастеров маникюра и педикюра. Но все же в канун профессионально праздника так хочется порадовать клиентов. Кстати, Денис, уверен, что настоящий парикмахер должен быть еще и хорошим психологом.

Последние штрихи. Ольга волнуется, она еще не видела себя в зеркале.

Скромная Ольга потеряла дар речи. Ведь полтора часа назад, когда она выходила в магазин за хлебом, она даже и не подозревала, что попадется в руки стилисту международного класса. Женщина заспешила домой... Первой ее встретил сосед Коля... Мужчина, видать, растерялся от такой красоты.

Мини-мастер класс завершился. Конечно, скрещивать ножницы два профессионала не стали. В арсенале Елены их только четверо, у Дениса 25.