Мода весны-2013: пальто и плащи, платья и юбки, комбинезоны и шорты

На первый план весной, конечно же, выходят пальто. Смело выбирайте как темные, так и светлые, яркие оттенки. Альтернативой пальто выступят кожаные плащи и куртки. При этом кожа также может быть как черной, так и цветной. Популярный декор наступающей весны – шипы и заклепки. Они украшают воротники курток, ботильоны или сумочки.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Платья актуальны всегда, в любую пору года. И наша весна – не исключение. Поэтому вперед – в магазины, выбираем платья любых фасонов, но не забываем, что у каждой фигуры есть свои особенности. Будьте очень осторожны с подбором фасонов.

Считается, что каждая женщина должна иметь несколько фасонов платьев в своем гардеробе. Однако выбирайте только подходящий вам крой. Например, приталенные платья подойдут дамам с пропорциональной фигурой и пышными бедрами. Отрезные по талии наряды способны скорректировать фигуру в районе живота. А вот к цельнокроеным платьям, стоит отнестись очень осторожно – они не способны скрыть недостатки фигуры.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Сегодня в мировых тенденциях самый активный и самый интересный цвет – синий. Все оттенки синего: синий глубокий, синий до фиолетового и синий до зеленого. Поэтому смело можете идти в магазин и выбирать себе абсолютно любое платье синего оттенка.

После многолетнего перерыва баска вновь вернулась на модный подиум. Широкую оборку, пришитую к жакету или топу на линии талии, сегодня можно увидеть в коллекциях практически всех дизайнеров. В моду эта деталь вошла благодаря утонченным французам: сначала баски украшали мужские костюмы, а позже перекочевали и в женский гардероб.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Баска – это такая деталь одежды, которая поможет вам не только подчеркнуть ваши достоинства фигуры, но и скрыть некоторые недостатки. Поэтому вы можете смело пробовать использовать ее в этом сезоне.

Сегодня баска – это и пышные волны, и строгие геометрические линии, и небольшие аккуратные крылышки, и объемные банты. Кроме того, дизайнеры снабдили этой деталью не только жакеты и топы, но и платья, юбки и даже брюки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Что касается брюк этого сезона, я бы посоветовала вам в первую очередь очень трезво оценивать возможности своей фигуры. Если у вас стройные длинные ноги, вы можете абсолютно смело носить как широкие, так и узкие брюки, с завышенной либо заниженной талией. К счастью, тенденции именно в брюках сейчас нет. Актуальны все модели, все покровы.

Мой совет: подойдите к зеркалу, оцените очень трезво и здраво свою фигуру и подберите именно тот фасон, который будет вас украшать.

Одним из открытий весенней моды этого года стали женские комбинезоны. Роскошь и женственность предлагают дизайнеры: каждая модель имеет свою изюминку, и для каждой женщины найдется свое идеальное решение.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Я думаю, что в начале весны будут актуальны черные, бежевые, серые тона с какими-то яркими элементами: поясами, воротниками, может быть, вышивками. А к летнему сезону вы можете смело выбирать более яркие принты, более насыщенные, более сочные. Вы точно выделитесь из толпы.

Еще одна модная тенденция этого сезона – образ с шортами. Многие привыкли к тому, что шорты – это вариант летней одежды, но это далеко не так. В весенних коллекциях дизайнеров представлены необычные шорты в разнообразных стилях. Широко используются сочетания тканей: кожи, атласа, меха, хлопка и капрона. Нарядно смотрятся шорты из шелка, особенно в сочетании с кружевными топами.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Будьте очень осторожны при выборе шорт и обязательно учитывайте куда вы идете в них. Поскольку на сегодняшний момент я бы не рекомендовала одевать шорты офисным работникам, потому что это может принести определенную неловкость в офис. Я бы не рекомендовала одевать шорты на какие-то вечерние мероприятия. Вы можете одевать спокойно такой элемент одежды на прогулки, к друзьям, на встречи. Но если у вас какая-то деловая встреча или очень важное мероприятие, я бы, конечно, шорты не рекомендовала одевать.

И не забывайте, что не обязательно весной обновлять весь гардероб. Пару супер ультрамодных вещей вам помогут.